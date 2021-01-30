Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Підготовка вбивства Наумова: підозрюваний назвав ім'я замовника - ЗМІ
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
Бюро економічної безпеки: рокіровка у лавах борців з економічними злочинами може себе не виправдати
100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела
100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела
Арахамія почав анонімне опитування "слуг народу" щодо виключення Дубінського з фракції, - джерела
Арахамія почав анонімне опитування "слуг народу" щодо виключення Дубінського з фракції, - джерела
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Помер генерал-лейтенант Василь Пісний
Україна ввела санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"
Україна ввела санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі"
Підземний комплекс в "палаці Путіна" іде вниз на 16 поверхів
Підземний комплекс в "палаці Путіна" іде вниз на 16 поверхів
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко
Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою
Кравчук розчарувався в Мінських переговорах і назвав їх фальшивкою
ГоловнаЕкономікаДержава

Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці

Рішення передбачає затвердження концепції державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року.

Зеленський увів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз в атомній енергетиці
Фото: ukrainepravo.com

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня “Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості”.

Про це йдеться на сайті президента.

Відповідно до рішення РНБО, Кабінет Міністрів має у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо механізмів забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел.

До 1 липня має бути поданий проєкт закону про затвердження нової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження зрадіоактивними відходами та щодо встановлення й визначення особливого статусузони спеціального промислового використання на території зони відчуження.

Крім того, уряд має здійснювати супровід у парламенті законопроєкту про статут охорони Національною гвардією ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів і низки документів, спрямованих на врегулювання ситуації на оптовому ринку електроенергії.

“Також слід вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерногопалива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, а до 1 квітня поточного року – затвердити концепцію державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року з її подальшим ухваленнямпротягом шести місяців. Програма має забезпечити фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" задля збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики”, – йдеться у рішенні РНБО.

У документі також наголошується на необхідності забезпечення фінансування та реалізації в повному обсязі Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання “Придніпровський хімічнийзавод” на 2019-2023 роки; спорудження сховищ для осклованих високоактивних радіоактивних відходіввід переробки відпрацьованого ядерного палива ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій і об’єктів їхньої інфраструктури та визначення критеріїв приймання таких відходів на захоронення в сховищі комплексу виробництв "Вектор". Зокрема, мають бути завершені об’єкти та відповідна інфраструктура йрозпочато приймання на захоронення відпрацьованих відходів до наявних сховищ та забезпечена ефективна діяльність державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Норми радіаційної безпеки України та основні санітарніправила забезпечення радіаційної безпеки України мають бути узгоджені із Законом "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", нормами безпеки МАГАТЕ та рекомендаціями Міжнародної комісії з радіологічного захисту.

Також наголошується на опрацюванні питання щодозаконодавчого врегулювання поводження з матеріалами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання, і врегулюванні питання використання безпілотних повітряних суден у районах розташування атомних електростанцій та відповідальності за їхнє використання у заборонених для польотів зонах або у зонах обмеження польотів тощо.

Для стабілізації роботи ринку електричної енергії та відповідних його суб’єктів до 1 квітня мають бути розроблені інструменти стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію зальтернативних джерел, до впровадження на кожному суб’єкті генерації потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку та систем накопичення енергії відповідно до розрахунків у проекті будівництва та введення вексплуатацію.

Йдеться про вироблення електроенергії із сонячного випромінювання та з енергії вітру, крім генерувальних установок приватних домогосподарств.

Контроль за виконанням вказаного рішення РНБО покладається на її секретаря.

Нагадаємо, найбільша в Європі Запорізька АЕС вперше у своїй історії вийшла на повну потужність.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також