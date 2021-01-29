Калинівський ринок скасував тендер на закупівлю туалетного паперу, бо рулон виявився на 10 м коротшим

"На словах - 60-метровий рулон туалетного паперу. А на ділі навіть до 50 метрів не дотягує".

Один із найбільших в Україні оптових ринків - Калинівський у Чернівцях - скасував тендер на закупівлю туалетного паперу, після того, як переміряли 60-метровий рулон і він виявився більш як на 10 метрів коротшим.

Про це інформує пресслужба електронної системи публічних закупівель Prozorro.

"На словах - 60-метровий рулон туалетного паперу. А на ділі навіть до 50 метрів не дотягує", - зазначили у пресслужбі.

Як зазначається, комунальне підприємство "Калинівський ринок" проводило закупівлю туалетного паперу та серветок. І аби переконатися, що товар буде відповідати всім вимогам, попросили у постачальників надати зразок продукції.

Згодом, тендерний комітет видав протокол про відхилення пропозиції учасника.

"Папір туалетний сірий, довжина паперової стрічки відповідно до технічного завдання та пропозиції Учасника = 60 м, фактична довжина стрічки - 49,5 м, що не відповідає технічному завданню", - зазначено в протоколі.

У Prozorro зауважили, що насправді вимога надавати зразки продукції є дискримінаційною.

"Та й у законі немає підстав для відхилення учасника, який надав неякісний зразок товару. Тож комунальне підприємство "Калинівський ринок" скористалося тим, що воно не є замовником у розумінні закону. Але закупівлю це не врятувало – учора була відхилена пропозиція останнього учасника аукціону", - наголосили у Prozorro.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий поставив під сумнів етичність купівлі для Львова автобусів у МАЗу у зв’язку із ситуацією в Білорусі.