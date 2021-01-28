Користувачі Reddit нанесли мільярдні збитки інвестбанкірам з Уолл-стріт

Користувачі інтернет-форуму Reddit нанесли мільярдні збитки інвестбанкірам з Уолл-стріт, організувавши сплановану атаку проти них.

Як повідомляє Bloomberg, в 2020 року американські хедж-фонди на фоні багатомільярдних вливань в економіку почали активно ставити на падіння акцій окремих компаній (так звані короткі позиції, коли інвестори позичають акції у брокера, продають їх дорого, щоб потім викупити дешевше).

Однією з жертв такої схеми стала мережа магазинів GameStop (продає диски з відеоіграми, фільми та інші товари, що поступово втрачають популярність), акції якої дешевшали кілька років підряд.

Користувачі Reddit спробували змінити ситуацію. Вони почали скуповувати акції GameStop, щоб нашкодити хедж-фондам. Після того їх вартість підскочила на 1700%, а хедж-фонди, які ставили проти GameStop, втратили мільярди доларів.

Індекс Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF, який відслідковує найбільш популярні хедж-фонди, обвалився у середу на 4,3%, а відтік капіталу з цього ринку став рекордним за останні шість років.

Фонд D1 Capital Partners, який у 2020 році був одним з найбільш успішним та на початку січня мав 20 млрд доларів активів, зменшився на 20%. Фонд Maplelane Capital з капіталом 3,5 млрд доларів, втратив 33%.

Інший фонд Melvin Capital втратив 30% капіталу через невдало відкриті короткі позиції, й іншим титанам хедж-фондів Кену Гріфіну та Стіву Коену довелося рятувати його вливанням 2,75 млрд доларів.

Ситуація тим часом вийшла за межі однієї компанії. Користувачі Reddit почали скуповувати акції мережі кінотеатрів AMC, виробника смартфонів BlackBerry, мережі магазинів Bed Bath & Beyond.

Прецедент Reddit довелося навіть коментувати Білому дому. Прессекретарка Байдена Дженніфер Псакі сказала, що уряд США слідкують за розвитком подій.