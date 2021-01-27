США підтвердили відданість принципу "двох держав" для Ізраїлю й Палестини

У Байдена сподіваються на відновлення довіри між сусідами.

Виконувач обов'язки посла США в ООН Річард Міллс підтвердив, що адміністрація Джо Байдена продовжить підтримувати принцип "двох держав" при вирішенні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Як повідомляє "Голос Америки", США сподіваються на "повільне відновлення" зруйнованої довіри між двома сторонами.

"За нової адміністрації політика США буде полягати в підтримці взаємоузгодженого дводержавного рішення, при якому Ізраїль живе в мирі та безпеці пліч-о-пліч з життєздатною палестинською державою", - заявив посол на віртуальному засіданні Ради Безпеки ООН.

За його словами, визнаючи, що таке бачення "піддається серйозному тиску", воно залишається найкращим рішенням. Він зазначив, що "мир не може бути нав'язаний ні ізраїльтянам, ні палестинцям".

Видання вказує, що на цьому тижні виповнюється рік з того часу, як адміністрація Дональда Трампа оприлюднила близькосхідний мирний план.

Палестинці відразу його відкинули, заявивши, що він в значній мірі грає на руку Ізраїлю і не дає їм суверенної держави зі столицею в Східному Єрусалимі.

Ізраїльтянам так звана "угода століття" сподобалася.