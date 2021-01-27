Які завдання повинен містити новий порядок денний України і США?

О 13:00 стартує трансляція онлайн дискусії «Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства».

- Як вплине обрання нового Президента США на відносини з Україною?

- Чи зможе нинішня влада України стати адекватним партнером нової американської адміністрації?

- Які завдання повинен містити новий порядок денний України і США?

- Як діятимуть Сполучені Штати стосовно Росії?

- Як діяти разом проти агресії Кремля і задля відновлення нашої територіальної цілісності?

- Якою має бути нова політика Заходу стосовно нашої частини Європи?

- Як формуватиметься нова глобальна безпекова політика Сполучених Штатів?

Ці та інші питання обговорить представницьке коло учасників дискусії:

- Д-р Майкл Карпентер, Виконавчий директор Пенн Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії;

- Аліна Полякова, Президент американського Центру з аналізу європейської політики (CEPA);

- Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної ради, Посол США в Україні у 2003-06 роках;

- Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу;

- Єлизавета Ясько, Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;

- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.