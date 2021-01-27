О 13:00 стартує трансляція онлайн дискусії «Україна і Сполучені Штати: план для стратегічного партнерства».
- Як вплине обрання нового Президента США на відносини з Україною?
- Чи зможе нинішня влада України стати адекватним партнером нової американської адміністрації?
- Які завдання повинен містити новий порядок денний України і США?
- Як діятимуть Сполучені Штати стосовно Росії?
- Як діяти разом проти агресії Кремля і задля відновлення нашої територіальної цілісності?
- Якою має бути нова політика Заходу стосовно нашої частини Європи?
- Як формуватиметься нова глобальна безпекова політика Сполучених Штатів?
Ці та інші питання обговорить представницьке коло учасників дискусії:
- Д-р Майкл Карпентер, Виконавчий директор Пенн Байден Центру з дипломатії та глобальної взаємодії;
- Аліна Полякова, Президент американського Центру з аналізу європейської політики (CEPA);
- Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної ради, Посол США в Україні у 2003-06 роках;
- Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу;
- Єлизавета Ясько, Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;
- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.