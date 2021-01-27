Опитування щодо виключення Дубинського із "Слуги народу" ще не починалося, - джерела у фракції

Станом на ранок 27 січня фракція "Слуга народу" ще не почала проводити опитування щодо виключення з її складу депутата Олександра Дубинського.

Про це LB.ua повідомили кілька джерел у фракції.

За їхніми словами, наразі депутати мають встановити на телефони новий застосунок, у якому, можливо, і відбуватиметься опитування.

Один із співрозмовників зазначив, що опитування розпочнеться "скоро".

Депутат Максим Бужанський у своєму Telegram-каналі написав, що опитування має бути таємним. Він зазначив, що проти такого формату.

"До речі, наступний крок в таємному голосуванні за виключення з фракції, це - коли вам навіть не скажуть, що воно відносно вас стартувало. Просто раптом почуєте своє прізвище в списку позафракційних. Прикольний сюрприз, погодьтеся?" - написав він.

Нагадаємо, 25 січня голова партії Олександр Корнієнко повідомив, що фракція проведе внутрішнє опитування щодо виключення Дубінського. За словами Корнієнка, для Дубінського підготували три сценарії.

11 січня США ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем. У списку осіб, які на думку Мінфіну США є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу", був і Дубінський.

25 січня у КВЦ "Парковий" відбулось засідання фракції "Слуга народу" з президентом Зеленським. Парламентарі також заслухали Дубінського щодо введення проти нього санкцій США. Президент під час засідання двічі піднімав питання про вихід Дубінського з фракції, однак, нардеп відмовився це робити та заявив, що не бачить своєї провини. Він також пригрозив, що в разі його виключення слідом за ним вийдуть ще 30 депутатів.