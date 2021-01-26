Дубінський зазначив, що говорив з президентом 25 січня, однак, "не хотів затьмарювати його настрій своїми відповідями на його неприємні репліки".

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, якого Володимир Зеленський учора закликав вийти з фракції, попросив про особисту зустріч із президентом.

Про це Дубінський заявив у своєму відеозверненні в You Tube.

"Вчора відбулося дивовижне засідання фракції, яке я маю прокоментувати і дати відповіді на багато ваших питань", - сказав він.

Дубінський зазначив, що говорив із Зеленським на засіданні фракції 25 січня - під час святкового фуршету з нагоди дня народження президента, але "не хотів затьмарювати його настрій своїми відповідями на його неприємні репліки".

"Я прошу вас про особисту зустріч – без посередників, які вливають вам у вуха брехню, і аферистів, які працюють на свої кишені, а не на інтереси України, – щоб донести свої аргументи, і ще раз довести, що готовий боротися за вас. Саме цим я займаюся. І саме тому ніякого виходу з фракції партії, куди мене делегував народ, не буде. Думай-те", - сказав Дубінський.

Він також додав, що, на його думку, Зеленський "став жертвою аферистів, які використовують свій вплив для того, щоб "обкрадати країну і вирішувати свої інтереси".

При цьому Дубінський наголосив, що він "продовжує і продовжуватиме системно боротися за те, щоб зберігався рейтинг" і президента, і "Слуги народу", а "ніякої добровільної заяви" про його вихід з фракції не буде. Якщо ж таке рішення прийме фракція, то, за його словами, воно приведе до їїрозвалу.

Нагадаємо, 25 січня у КВЦ "Парковий" відбулось засідання фракції "Слуга народу" з президентом Зеленським. Парламентарі також заслухали Дубінського щодо введення проти нього санкцій США. Президент під час засідання двічі піднімав питання про вихід Дубінського з фракції, однак, нардеп відмовився це робити та заявив, що не бачить своєї провини. Він також пригрозив, що в разі його виключення, слідом за ним вийдуть ще 30 депутатів.

11 січня США ввели санкції через "втручання у вибори" проти низки осіб, пов’язаних з народним депутатом України Андрієм Деркачем. У списку осіб, які на думку Мінфіну США є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу", був і Олександр Дубінський.

Після того, як Дубінського внесли до санкційного списку, Національний банк України попередив комерційні банки про ризики співпраці з підсанкційними особами.