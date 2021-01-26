74% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку, - опитування

74% українців вважають що справи в Україні рухаються в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 22 січня. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів.

На запитання "На Вашу думку, зараз в Україні справи йдуть у правильному чи в неправильному напрямку?" 74,3% респондентів відповідають, що справи рухаються в неправильному напрямку. Вважають, що справи рухаються в правильному напрямку тільки 10%. респондентів. Решта 15,7% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,1% — для показників, близьких до 50%, 2,7% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що схожі результати показало опитування, проведене групою "Рейтинг" у грудні.