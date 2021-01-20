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Українці почали менше хвилюватися, що захворіють на ковід, - опитування

16% опитаних вважають, що вже перехворіли.

Українці почали менше хвилюватися, що захворіють на ковід, - опитування
Фото: Макс Требухов

Соціологи констатують зниження рівня хвилювання через ймовірне захворювання коронавірусною недугою.

Про це свідчить свіже опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, через те, що на COVID-19 захворіють особисто хвилюються близько 40% (у листопаді 2020 таких було 57%). Щодо можливого захворювання близьких та рідних хвилюються 78% (у листопаді - 87%). Більше висловлюють занепокоєння стосовно можливого захворювання старші опитані та жінки.

"16% респондентів вважають, що вже перехворіли або хворіють на COVID-19. 80% респондентів думають, що не хворіли. 4% не змогли відповісти на питання. Відносно більше тих, хто зазначив, що перехворів, зафіксовано у містах та у середній віковій групі (30-59 років)", - сказано в релізі.

Водночас поступово знижується актуальність новин про коронавірус. Наразі 51% опитаних часто цікавляться новинами про коронавірус, 26% цікавляться ними інколи, 12% - рідко. Взагалі не цікавляться цією інформацією 10% опитаних.

Більше інтересу до таких новин виявляють люди старших вікових груп.

Як повідомляли, згідно з даними опитування, більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно.

Опитування відбувалося 14-16 січня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Було опитано 1600 респондентів на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,4%.

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