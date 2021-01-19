За добу в Україні діагностували 3 939 нових випадків ковіду, 15 052 особи одужали

За минулу добу в Україні зафіксували 3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

Госпіталізована за добу 801 особа, 177 пацієнтів померли. Одужали - 15 052 людини. За добу було здійснено 33 400 тестувань, зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 167 655 осіб, одужало - 886 248. Від ускладнень захворювання померли 21 046 пацієнтів. Всього було поведено 5 983 122 ПЛР-тестування.

Статистика у регіонах за добу:

м. Київ – 637 випадків;

Вінницька область – 73 випадки;

Волинська область – 70 випадків;

Дніпропетровська область – 201 випадок;

Донецька область – 174 випадки;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 94 випадки;

Запорізька область – 449 випадків;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 29 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 453 випадки;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 208 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 18 січня під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського повідомлялося, що за попередній тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову почалося повільне зростання захворюваності на коронавірус. Так, за минулий тиждень було проведено 182 437 ПЛР-тестувань, а позаминулого тижня - 160 тисяч. За останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання. За позаминулий тиждень захворіла 41 тис. осіб.

Раніше Шмигаль повідомив, що після закінчення локдауну Україна повернеться до карантинних обмежень помаранчевої зони, які планують продовжити до квітня.