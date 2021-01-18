Шмигаль: платна вакцинація проходитиме паралельно з державною

Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що українці, які не входять у пріоритетні групи та не можуть найближчим часом розраховувати на безкоштовну вакцину від держави, зможуть купити її.

"Як тільки вакцини за пришвидшеною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають змогу завозити ці вакцини в Україну. Далі - це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої перемовини й укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

Він також підтвердив, що Україна матиме вакцину не пізніше лютого.

Нагадаємо, що станом на 16 січня вакцинація від COVID-19 стартувала вже у 46 країнах.

Україна розраховує приєднатися до них у лютому, коли надійдуть перші партії вакцини в рамках ініціативи COVAX. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer. В цілому в рамках COVAX Україна може отримати 8-16 мільйонів доз вакцини (не обов'язково Pfizer).

Окремо Україна купила 1,9 млн доз китайської вакцини-кандидата від компанії Sinovac. Українська компанія "Лекхім" планує налагодити виробництво цієї вакцини у 2022 році. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%.

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти.

Поки що препарат від Sinovac дозволили до використання в Бразилії.