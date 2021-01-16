В Україні за добу виявили 7 729 випадків ковіду, 9 792 людей одужали

До лікарень потрапили 2 083 пацієнти з COVID-19, 144 людини померли.

За минулу добу в Україні провели 29 363 тестування методом ПЛР і виявили 7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас ще 9 792 людей одужали від коронавірусу. Від ускладнень хвороби за добу померли 144 особи. До лікарень потрапили 2 083 пацієнти з ковідом.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 154 692 особи, одужало - 857 183 пацієнти. Зафіксовано 20 686 пов’язаних з COVID-19 летальних випадків.

Нагадаємо, добою раніше в Україні виявили 8 199 нових випадків ковіду, було госпіталізовано 2 152 осіб. 10 328 людей одужали від коронавірусної хвороби, 166 померли від її ускладнень.

У світі COVID-19 забрав життя уже понад 2 мільйонів людей.