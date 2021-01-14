Вакцинація чи махінація - питання, яке вже кілька місяців стоїть гостро у суспільстві. The Economist прогнозує, що поставка вакцини, й, відповідно, процес щеплення населення в Україні протягом 2021-2023 років відбуватиметься на рівні з країнами Африки . У той час, коли Європа, США, Канада вже розпочали вакцинацію .

Це можна подивитися на інтерактивній мапі, яка в режимі онлайн прослідковує ситуацію з вакцинацією у світі, яку створило агенство Bloomberg. Карта у реальному часі відображає кількість вакцинованих людей від COVID-19 та кількість вакцини в кожній країні.

Як бачимо, Україна не входить до числа європейських держав, які активно розпочали щеплювати населення. Окрім того, кількість вакцини значно менша ніж кількість громадян. А в більшості європейських країн навпаки, кількість вакцини перевищує кількість населення. Тож як зараз виглядає Україна на міжнародній арені, як держава, яка турбується про життя та здоров’я своїх громадян, чи як країна третього світу, яка знаходиться на одному рівні з більшість країн Африки? Все стає зрозумілим, якщо подивитися на карту.

Втім, з вакцинацією в Уряді не склалося ще на етапі підрахунків.

Головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що за рік вакцину від ковіду отримають 23 мільйони українців. За його словами на всі етапи вакцинації піде близько року. За цей період планується прищепити приблизно 23 мільйони людей.

Тобто щеплення отримають тільки по одній дозі замість двох необхідних, та й то, тільки ті, які знаходяться в групі ризику та на передовій у боротьбі з COVID-19.

А ще менше місяця тому давали перші оптимістичні прогнози про вакцинацію на весну/літо 2021 року і йшлося про 8 млн доз для 4 млн людей від проекту COVAX. Потім уряд визнав помилку у підрахунках і назвав цифру в 16 млн доз для 8 млн наших громадян з групи ризику, а для всіх інших окреслили терміни на придбання вакцини в аптеках тільки восени.

Напередодні нового року у Мінохорони здоров’я заявили про контракт про постачання китайської вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech на 1,9 млн доз. Вакцину Sinovac Biotech планують використати для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, та тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією.

В одного мене постійно не сходяться цифри? Майже щодня у ЗМІ з’являються провокативні та маніпуляційні повідомлення про вакцинацію. Чому немає послідовності у словах та діях міністра Степанова та санлікаря Ляшка?

Зокрема, 12 січня Степанов анонсував можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня, мотивувавши тим, що у свята українці були занадто мобільними та відвідували родичів без дотримання карантинних вимог. А вже наступного дня, 13 січня, благополучно відхрестився від своїх слів. Мовляв, буде продовжено тільки адаптований карантин. А про жорсткий навіть в думках не було.

Схоже на те, що Уряд грається з народом в гру котика і мишки, при чому виступаючи у ролі кота, який знущається з народом як кіт над мишею, не дає вільно дихати підприємцям, годує сніданками та, врешті, знищує.

Можливо, вже завтра міністр відмовиться від своїх слів про вакцинацію людей з групи ризику. Або взагалі про початок ковідних щеплень. Можна чекати чого завгодно.

Професійна непридатність Степанова руйнує бізнес, породжує невпевненість людей у завтрашньому дні та дестабілізує суспільство.

Чому українці не отримують достовірної інформації про межі так званого карантину, його умови, а також вакцинацію, її етапи та якість самої вакцини?

Адже це напряму стосується життя та здоров’я кожного. Більше питань ніж відповідей...

Що стосується так званої підпільної VIP-вакцинації, то це як банкет для обраних під час чуми. Вважаю, що такі події неприпустимі в цивілізованому світі.

Сподіваюся, що СБУ перевірить факти про можливу контрабанду вакцини, бо ще більш ганебного явища й уявити важко!

Краще б Уряд збільшив кількість безкоштовних тестів, ретельніше займався закупкою вакцини, шукав шляхи допомоги бізнесу, а не забороняв продаж шкарпеток.