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COVID-19 забрав життя 2 мільйонів людей, - генсек ООН

На смертоносність пандемії негативно вплинула "відсутність глобального скоординованого реагування" на поширення коронавірусу.

COVID-19 забрав життя 2 мільйонів людей, - генсек ООН
Антониу Гутерреш
Фото: facebook/António Guterres

Кількість летальних випадків серед інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищило позначку в 2 млн людей.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш у відеозверненні, опублікованому у п'ятницю в Twitter.

"Наш світ досяг драматичної позначки: пандемія COVID-19 забрала життя двох мільйонів людей", - заявив Гутерріш.

На смертоносність пандемії негативно вплинула "відсутність глобального скоординованого реагування" на поширення коронавірусу, вважає Гутерріш. Він пояснив, що на сьогодні вакцини швидше отримують країни з більшим рівнем доходу.

"На згадку про два мільйони душах світ повинен діяти з набагато більшою згуртованістю. Зараз саме час", - зазначив генсек ООН.

За даними статистичного сайту Worldometer, всього в світі виявили понад 93,8 млн випадків COVID-19.

Позначку у 1 млн померлих від коронавірусу світ перетнув наприкінці вересня 2020 року.

Нагадаємо, 15 січня Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках.

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