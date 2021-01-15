COVID-19 забрав життя 2 мільйонів людей, - генсек ООН

На смертоносність пандемії негативно вплинула "відсутність глобального скоординованого реагування" на поширення коронавірусу.

Кількість летальних випадків серед інфікованих коронавірусом COVID-19 в світі перевищило позначку в 2 млн людей.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш у відеозверненні, опублікованому у п'ятницю в Twitter.

"Наш світ досяг драматичної позначки: пандемія COVID-19 забрала життя двох мільйонів людей", - заявив Гутерріш.

На смертоносність пандемії негативно вплинула "відсутність глобального скоординованого реагування" на поширення коронавірусу, вважає Гутерріш. Він пояснив, що на сьогодні вакцини швидше отримують країни з більшим рівнем доходу.

"На згадку про два мільйони душах світ повинен діяти з набагато більшою згуртованістю. Зараз саме час", - зазначив генсек ООН.

Our world has reached a heart-wrenching milestone: #COVID19 has now claimed two million lives.



Sadly, the impact of the pandemic has been made worse by the absence of global coordination.



In the memory of those two million souls, the world must act with far greater solidarity. pic.twitter.com/wFGZpiLmIj — António Guterres (@antonioguterres) January 15, 2021

За даними статистичного сайту Worldometer, всього в світі виявили понад 93,8 млн випадків COVID-19.

Позначку у 1 млн померлих від коронавірусу світ перетнув наприкінці вересня 2020 року.

Нагадаємо, 15 січня Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках.