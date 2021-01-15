Німеччина продовжила дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" до кінця травня

Федеральне відомство судноплавства і гідрографії ФРН у п'ятницю, 15 січня, дозволило подальше будівництво газогону "Північний потік - 2" у німецьких водах.

Як ідеться у повідомленні регулятора, новий дозвіл розширив тимчасові рамки вже виданого раніше дозволу, передає DW.

"Федеральне відомство судноплавства і гідрографії (BSH) видало акціонерному товариству Nord Stream 2 дозвіл на прокладку труб у німецькій особливій економічній зоні на двох ділянках - протяжністю приблизно 16,5 кілометра і 13,9 кілометра в період... до кінця травня (2021 року. - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Таким чином були розширені часові рамки вже виданого дозволу, який проєктна компанія запитувала в липні 2020 року. "Запит стосується нового тимчасового вікна для прокладки труб за допомогою корабля з якірним позиціонуванням на частині маршруту, що залишилася в німецькій виключній економічній зоні", - повідомило відомство.

Тим часом будівництво газопроводу у водах Данії затягується.

"Ми отримали схвалення Датського енергетичного агентства почати роботу в п'ятницю. Але це не означає, що ми відновимо укладання труб цього ж дня", - заявив 15 січня представник оператора проекту Nord Stream 2 AG німецькому виданню Handelsblatt.

За його словами, спершу необхідно перевірити технічне обладнання.

"Ймовірно, в кінці січня або на початку лютого ми зможемо точніше оцінити, коли почнемо укладання труб", - додав представник Nord Stream 2 AG.

Будівництво газогону було припинене в грудні 2019 року через санкції США щодо європейських підрядників. Російське судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні 2020-го, але датська влада заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнхольм, пояснивши це нерестом тріски.

У грудні 2020-го роботи поновилися, незадовго до Нового року було укладено труби на ділянці протяжністю в 2,6 км в особливій економічній зоні Німеччини.

Сполучені Штати в грудні включили в проєкт оборонного бюджєту на 2021 фінансовий рік штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або надання суден-трубоукладачів для будівництва "Північного потоку-2", а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь у будівництві. Однак президент Дональд Трамп наклав вето на проєкт бюджету.

На початку січня Сенат США повторно підтримав оборонний бюджет з допомогою для України та санкціями проти "Північного потоку-2", остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа.

Проте радник обраного президента США Джо Байдена Ніколас Бернс заявив, що американські санкції проти газогону "Північний потік-2" треба призупинити, щоб спокійно провести переговори між США і залученими до проєкту країнами.