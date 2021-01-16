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У Twitter з’явився офіційний акаунт Байдена як президента

Обліковий запис уже набрав понад 836 тисяч підписників.

У Twitter з’явився офіційний акаунт Байдена як президента
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Джо Байден 15 січня створив у соцмережі Тwitter обліковий запис @PresElectBiden. Акаунт уже набрала понад 836 тисяч підписників.

Відповідно до єдиного наразі повідомлення 20 січня о 12:01 за часом Вашингтона обліковий запис перетвориться на офіційний акаунт президента США @POTUS (абревіатура від англомовного скорочення President of the United States).

Після інавгурації Байдена акаунт Трампа буде заморожений і зберігатиметься як @POTUS45.

Обліковий запис президента Байден отримав без підписників, хоча його попередник Дональд Трамп отримав цей акаунт від Барака Обами з 13 млн підписників.

Барак Обама був першим американським лідером, у якого був офіційний обліковий запис у твіттері. Наприкінці другого президентського терміну твіттер Обами був перейменований на @POTUS44 і заморожений.

Трампу також належить обліковий запис у Twitter @realDonaldTrump. Після штурму Капітолію радикальними прихильниками Трампа 6 січня адміністрація Twitter заблокувала акаунт президента. У корпорації вважають, що записи могли роздмухувати конфлікт.

Національний архів США вже оголосив, що збереже весь контент із акаунтів Трампа, включно з видаленими повідомленнями з @realDonaldTrump і @POTUS.

Як повідомляли, Facebook та Instagram зняли блокування сторінок Трампа. Сторінки знову активні для відвідування, однак наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до них.

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