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США рекордно скоротили число військових в Афганістані

Повністю вивести війська планують до травня 2021 року.

США рекордно скоротили число військових в Афганістані
Американские военные в Афганистане
Фото: Twitter One America News

Сполучені Штати Америки за останні місяці вивели з Афганістану дві тисячі своїх військових.

У Пентагоні заявляють, що до травня з Афганістану мають бути виведені всі 2,5 тис. американських військових, які там перебувають зараз. Це найнижча кількість з часу початку конфлікту у 2001 році, передає DW.

"Сьогодні Сполучені Штати як ніколи близькі до завершення війни, що триває майже два десятиліття, та вітають внутрішньоафганський та очолюваний афганцями мирний процес для досягнення політичного врегулювання та постійного і всеосяжного припинення вогню", - йдеться в заяві виконувача обов'язки міністра оборони США Крістофера Міллера, опублікованій на сайті Пентагону.

2,5 тис. американських солдатів у країні достатньо для гарантування безпеки "Америки, наших громадян та наших інтересів", наголосив Міллер. Разом із союзниками по НАТО США також продовжуватимуть проводити антитерористичні операції та навчати афганські сили безпеки.

Надалі планується скоротити чисельність американського контингенту до нуля до травня 2021 року. Втім подальші скорочення будуть залежати від умов, зазначив Міллер.

Нагадаємо, в лютому 2020 року адміністрація Трампа підписала угоду з талібами. Сторони домовилися, що до середини липня американські війська скоротять свою присутність до 8600 за 135 днів за умови, що рух "Талібан" буде дотримуватися угоди.

Про намір адміністрації Дональда Трампа скоротити військовий контингент США в Афганістані до 2,5 тисяч стало відомо у листопаді минулого року. На той час в Афганістані були дислоковані близько 4,5 тисячі американських солдатів.

США ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року. Рішення було підтримано близькими союзниками Вашингтона. Офіційно проголошеною метою війни було знищення військової структури "Аль-Каїди" і позбавлення цієї терористичної організації позицій в Афганістані шляхом відсторонення від влади в Кабулі руху "Талібан". Зараз під контролем талібів перебуває більш ніж половина території Афганістану.

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