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США передали Україні нову партію військової допомоги

У межах ініціативи Україна отримала американські армійські позашляховики HMMWV та човни.

Фото: U.S. Embassy Kyiv

Сполучені Штати передали українським Збройним силам чергову партію військової допомоги в рамках ініціативи сприяння безпеці України.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

В рамках ініціативи Україна отримала американські армійські позашляховики HMMWV та човни.

“Ніщо не могло зупинити доставку 20 Хамві для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня Міністерство оборони США замовило виготовлення патрульних катерів Mk VI, два з яких передадуть Україні. Вартість одного човна складає близько 1 млн доларів.

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