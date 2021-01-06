США замовили для України два патрульні катери за $20 мільйонів

Катери типу Mk VI є найновішими патрульними катерами США, які досі виготовлялись виключно для власної потреби.

Міністерство оборони США уклало контракт з компанією SAFE Boats International на виготовлення патрульний катерів Mk VI, два з яких передадуть Україні.

Про це повідомляє Defense Express.

Вартість угоди, відповідно до повідомлення на сайті установи, становить 19,96 млн доларів та передбачає виготовлення двох катерів спеціально для України.

Передача цього озброєння відбувається за програмою Foreign Military Sales, яке передбачає виготовлення 16 таких суден. Частину з них передадуть у межах допомоги.

Катери типу Mk VI є найновішими патрульними катерами США, які досі виготовлялись виключно для власної потреби. Цей катер здатний розвивати швидкість до 45 вузлів (83 км/год).

Як повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, шість катерів будуть оплачені американським урядом, а решту Військово-морські сили можуть придбати за кошти оборонного бюджету.

Нагадаємо, 18 липня 2020-го США ухвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

18 червня Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України до 16 патрульних катерів Mark VI і пов'язаного обладнання на 600 млн доларів.