Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Время торговать «Мечтами»
Время торговать «Мечтами»
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

США замовили для України два патрульні катери за $20 мільйонів

Катери типу Mk VI є найновішими патрульними катерами США, які досі виготовлялись виключно для власної потреби.

США замовили для України два патрульні катери за $20 мільйонів
Фото: Defense Express

Міністерство оборони США уклало контракт з компанією SAFE Boats International на виготовлення патрульний катерів Mk VI, два з яких передадуть Україні.

Про це повідомляє Defense Express.

Вартість угоди, відповідно до повідомлення на сайті установи, становить 19,96 млн доларів та передбачає виготовлення двох катерів спеціально для України.

Передача цього озброєння відбувається за програмою Foreign Military Sales, яке передбачає виготовлення 16 таких суден. Частину з них передадуть у межах допомоги.

Катери типу Mk VI є найновішими патрульними катерами США, які досі виготовлялись виключно для власної потреби. Цей катер здатний розвивати швидкість до 45 вузлів (83 км/год).

Як повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, шість катерів будуть оплачені американським урядом, а решту Військово-морські сили можуть придбати за кошти оборонного бюджету.

Нагадаємо, 18 липня 2020-го США ухвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

18 червня Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України до 16 патрульних катерів Mark VI і пов'язаного обладнання на 600 млн доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також