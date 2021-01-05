Экономические итоги 2020 года: не все так плохо

2020 год стал тем самым «черным лебедем» для всего мира. Пандемия коронавируса , которая захлестнула в начале года все страны мира, стала настоящим испытанием не только для системы здравоохранения, но и для экономик всех стран мира. Как выдержала испытание Украина?

Фото: EPA/UPG

По итогам этого года стало очевидным, что украинская экономика оказалась более устойчивой, даже к таким неожиданным и сложным испытаниям. Минэкономики подтвердило свой прогноз про падение ВВП на 4,8%. Ранее прогнозировали падение на 7%. К тому же, уже в следующем году ожидается рост на 4,6%, а курс гривны ожидается стабильным, на уровне 29,1 грн за доллар.

Согласно OECD Economic Outlook, December 2020, наш показатель сравним с падением ВВП в Германии (-5,5%), Японии (-5,3%), России (-4,3%). И намного лучше чем показатели Аргентины (-12,9%), Франции (-9,1%), Италии (-9,1%) и Великобритании (-11,2%).

Основным фактором, который помог украинской экономике выстоять в 2020 году, и который, как ожидается, будет способствовать росту в 2021 году остаётся общественное потребление, которое активизировалось в третьем квартале, после того как основные и самые суровые меры по карантину были сняты.

Рост потребления связан с ростом в 2020 году номинальной зарплаты на 9%, а реальной на 6,2%. Ожидается, что в следующем году эти показатели составят соответствнно 16% и 9,5%, что связанно с повышением минимальной заработной платы до 6 500 грн с 1 июля.

Также, позитивным фактором, который возник после ограничения карантина стало частичное падение безработицы, которая была спровоцировано остановкой работы в частном секторе, в основном в малом и среднем бизнесе.

При этом, из-за заметной смены ориентации украинского экспорта в сторону аграрной продукции, удалось избежать заметного падения валютных поступлений.

В то же время негативным фактором стало уменьшение инвестиций в промышленный сектор и снижение потребления электроэнергии, что продолжает сдерживать развитие экономики.

Банковская система прошла самые тяжелые этапы коронакризиса достаточно легко, НБУ продолжает удерживать учетную ставку на рекордном для нашей страны уровне 6%. При этом, политика в сфере снижения продолжается уже практически 7 месяцев, тоже своего рода рекорд. В следствие чего мы увидели снижение ставок по кредитам, которые могли достигать и 10% в отдельных случаях.

Общий негативный фактор для украинской экономики в последние и, наверное, будущие годы является высокая зависимость Украины от внешних заимствований. Несмотря на то, что в 2021 году дефицит бюджета будет меньше, чем в текущем году, он все равно выше нормы в 3%. Таким образом, устойчивость нашей страны будет определятся не только ростом ВВП, но и хорошими отношениями с кредиторами.