Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»

В бюджете на следующий год заложили завышенный рост ВВП, раздутый дефицит и инфляцию. Серьезные проблемы вплоть до технического дефолта могут возникнуть в сентябре 2021, когда нужно будет погасить более $3 млрд долга, уверен заместитель главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, замглавы фракции «Голос» Ярослав Железняк . LB.ua расспросил его о параметрах государственного бюджета на следующий год, шансах его принятия и перспективах досрочных парламентских выборов.

Парламент не сможет принять главный финансовый документ страны в целом до 1 декабря, как это предусматривает Бюджетный кодекс. Депутаты кивают на правительство: мол, Минфин оттягивал подготовку бюджета и до сих пор не может свести концы с концами для покрытия дефицита ещё в текущем году.

Фото: facebook/Yan Dobronosov

«До конца года как минимум 150 млрд. грн нужно будет «кровь из носу» найти, чтобы закрыть основные дыры в бюджете»

Последние два года парламент принимал бюджет вовремя. В этом же году сроки уже сорваны. Что стало причиной и вернемся ли мы к практике, когда бюджет принимается практически в новогоднюю ночь?

Да, сроки принятия бюджета у нас сместились. Сегодня уже ясно, что до 1 декабря, как предполагает законодательство, в целом документ не будет принят. В первом чтении он был принят 5 ноября. Хотя Рада должна была это сделать до 20 октября. Это произошло из-за нехватки голосов. Все понимали, что до местных выборов «Слуга народа» их точно не соберёт за бюджет. Как мы помним, было сорвано даже заседание бюджетного комитета из-за отсутствия кворума. После выборов бюджет таки удалось принять в первом чтении.

Не смотря на то, что все сроки сорваны, я не думаю, что в этом году нас ждёт «бюджетная ночь». Время для принятия бюджета в целом есть. Правда, есть и другая проблема. Совместно с проектом бюджета не были приняты изменения в налоговое законодательство. И я не прогнозирую их принятие в ближайшее время. Важно, что в этом году мы должны были принимать бюджет с расчетами на три года. То есть, должно было заработать на практике среднесрочные планирование. Но из-за пандемии коронавируса эти планы тоже были сорваны. Не были поданы даже бюджетные декларации.

Фото: Макс Требухов

По информации разных источников в бюджетном комитете и во фракции «Слуга народа», срыв сроков был связан с тем, что Минфин не мог свести цифры из-за невыполнения доходной части уже в этом году. Ведь только за январь-сентябрь 20 года доходная часть не выполнена на 10 млрд. грн.

Я тоже слышал от многих депутатов из коалиции, что Минфин банально долгое время не занимался подготовкой бюджета на 2021 год. Просто им не занимался и не сводил цифры. Проблем действительно много. Есть дефицит в 298 млрд. грн. И до конца года как минимум 150 млрд. грн нужно будет «кровь из носу» найти, чтобы закрыть основные дыры в бюджете. Думаю, что не менее 20 млрд. грн выжмут тем, что просто не будут возвращать НДС. Уже сейчас есть миллион примеров, когда возврат НДС задерживают. Естественно, его придётся рано или поздно возвращать. Поэтому сейчас Кабмин просто откладывает решение этой проблемы. Как, впрочем, делает и по другим вопросам.

Дополнительно выжмут недостающие средства из госпредприятий и госбанков. Правда, в госбанках сидят тоже умные люди. И они всячески пытаются спрятать ликвидность. Порядка ещё 80 млрд. можно поднять на внешнем рынке, но под высокие проценты. Все это вместе создаёт большие проблемы. Поэтому в срочном порядке была отправлена делегация для переговоров с МВФ. Министр финансов не поехал. Была информация, что он заболел ковидом. Но в Офисе президента все ещё верят, что они такие молодцы и деньги им дадут. Хотя уже прошёл не один день переговоров, а информации о результатах нет. Соответственно, если не будет транша МВФ, не будет сигнала на местном рынке, останется одно – максимально экономить. Не будет финансироваться соцэкономразвития, их любимые проекты по строительству дорог.

По вашим оценкам, к концу года каким все-таки будет дефицит?

Думаю, что доходную часть все-таки выполнят. Опять же, исключительно за счёт ручного невозврата НДС. За счёт этого они смогут закрыть дырку по ЕСВ. В итоге выйдут в плюс и еще скажут, какие они молодцы. Удастся ли привлечь ещё минимум 50 млрд.грн на внешних аукционах, которых до конца года осталось семь – это вопрос. Поэтому вся надежда на МВФ.

Фото: kmu.gov.ua Президент Украины, премьер-министр, председатель Верховной Рады во время презентации экономического аудита страны и векторов экономического развития страны до 2030 года.

«Если мы не выплатим долги, то будет технический дефолт»

Почему в таких условиях доходная часть бюджета на 2021-й год в первом чтении была увеличена больше, чем на 20 млрд.грн? Соответственно, перераспределены и увеличены расходы? Это же заведомо нереальная история?

Потому что каждого депутата волнует непосредственно его конкретный округ, а не глобальная проблема. Отсюда и необоснованно раздутые расходы. И это стандартная история при принятии любого бюджета. На 21-й год она не отличается от всего того, что было в предыдущие годы. Минфин активно не бьет по рукам за это депутатов. А голоса для принятия бюджета в первом чтении были нужны, их нужно было найти и склеить. Поэтому на рабочих группах по подготовке бюджета пытались учесть максимально все предложения депутатов. В итоге заложили кучу как доходов, так и расходов, которые не будут выполнены.

Плановый дефицит на 2021-й год вдвое выше, чем условно, безопасные 3%. И втрое выше, чем дефицит 2018-го и 2019-го годов. Чем это оправдано?

Ничем не оправдано. В 2020-м году ребятам при власти временно – подчеркиваю, временно позволили увеличить дефицит бюджета. Хотя ещё во время переговоров в Штатах для получения средств на борьбу с коронавирусом мы предупреждали, что так раздувать дефицит не стоило. Напротив, нужно было скромнее пройти этот период. Это бы помогло экономике и не раскручивало бы маховик дефицита. Но сейчас власть вошла в раж, ей хочется перед всеми быть хорошей. Своих денег нет, поэтому остаётся просто увеличивать дефицит. Впрочем, денег и так не будет. Поэтому огромные деньги на медицину, строительство и так далее в итоге не будут выделены. Уже в этом году есть «шикарный» пример, когда перекинули деньги с программы по онкобольным на львовские программы. Вот чем все это обернётся и в следующем году. И таких примеров, к сожалению, будет много.

В бюджет 21 года заложили $3 млрд. от евробондов, $1,5 млрд. от МВФ и других МФО. Что будет, если этих денег таки не будет? Тем более, что уже в сентябре 21 года нам необходимо будет отдать более $3 млрд. по долгам? Назревает дефолт?

В следующем году в сентябре нам необходимо выплатить огромнейшую сумму, больше $3 млрд, это правда. Поэтому так важно получить результат в переговорах с МВФ. Если использовать аллегорию человеческих отношений. Представим, что приходит к тебе должник за деньгами, обещая эти деньги не пропить, не потратить на рестораны, клубы и так далее, а потратить по назначению. В случае Украины назначение этих денег – борьба с коронавирусом. А должник взял и потратил их на «большое строительство». Другими словами – на политический пиар, всю историю с повышением минимальных заработных плат и так далее. Плюс должник взломал «главный сейф», допустив отмену антикоррупционного законодательства через КСУ. Хотя это было одно из главных условий сотрудничества с МВФ. Аналогичная история с банковским законом, который тоже могут отменить через Конституционный суд. Плюс – раздутый дефицит, который даже в 5% не может вложиться. Все это очень плохие стартовые позиции для переговоров с Фондом.

Фото: facebook/Ярослав Железняк

Помимо проблем с привлечением внешних ресурсов мы наблюдаем за трудностями долгового финансирования внутри страны. План по внутренним заимствованиям не выполняется в этом году на 50 млрд. грн. Каким образом можно будет привлечь более 200 млрд. грн в следующем году, что заложили в бюджет 2021-го года?

Эта проблема есть в этом году и точно перейдёт на следующий. Проблема в том, что ребята у власти уже заигрались настолько, что забили наши госбанки и банки ОВГЗ-шками. Теперь уже введены лимиты и их закупать не могут. В набсоветах госбанков тоже сидят умные люди. Они говорят: «Так, ребята, вы уже перебрали со всей этой историей и надо как-то немного диверсифицировать риски». Однако в бюджете 2021-го года заложены 208 млрд. грн от ОВГЗ. Но их мы точно не поднимем. Могу с уверенностью сказать, что не поднимем даже 100 млрд. грн. Поэтому это еще одни нереалистичные доходы. В такой ситуации либо будут поднимать специальные лимиты, допустим, административным методом, «нагибать» все набсоветы. Либо будут «нагибать» менеджмент Нацбанка, чтобы начали печатать деньги, а это уже неконтролированная эмиссия. Либо просто не получат эти деньги. Я не вижу вариантов и предпосылок, чтобы украинцы и международные партнеры взяли и резко побежали, начали вкладываться в ОВГЗ. Ну, объективно, и ставки уже не те, и риски довольно высокие.

В бюджете 2021-го года заложен инфляционный прогноз на уровне 7,3%. По сути, он в несколько раз превышает нынешнюю фактическую инфляцию в 2% с небольшим. Инфляция даже выше прогноза НБУ в 6,5%. За счет чего так быстро разгонется инфляция? А если не разгонется, то правительство не получит доходы, на которые рассчитывает?

За счёт чего? Есть три вещи. Первая – это эмиссия. Но просто напечатать деньги – это довольно глупый план, как с точки зрения экономики, так и, честно говоря, реализации. Тогда точно можно забыть про МВФ. И рассчитывать на хорошую реакцию общества тоже не стоит. Тогда люди сами похоронят эту власть. Второе – это надежда Кабмина на экономический рост. На это тоже рассчитывать не стоит, ведь весь мир находится в стагнации. Третий фактор – это их история с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2021-м году. Но и это даст не больше 1-1,5% к ускорению инфляции. Поэтому в итоге по факту инфляция будет меньше от заложенной. Как и меньше поступлений доходов в бюджет.

Западные страны закрываются на локдаун, в Европе уже прогнозируют double dip-рецессию. То есть быстрого экономического восстановления ждать не стоит. Чем это грозит для Украины? Заложенные нами 4,6% роста ВВП – нереальны? Нам придётся вновь секвестировать бюджет уже весной 2021-го года?

Я не думаю, что рецессия будет по всему миру. Есть разные прогнозы, но прям double dip я не вижу. У нас же просто любят закладывать показатели лучше, чем выходит в результате. Вспоминаю диалог, как только началась эпидемия коронавируса. Было всего пять заболевших на всю страну. Тогда мы сидели в закрытом помещении в Верховной Раде. Был премьер Денис Шмыгаль, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в то время еще министр финансов Игорь Уманский, все главы фракций. Все в масках, очках. Мне казалось, что некоторые чуть ли не в касках. Полный антураж. Мы говорили: смотрите, даже США падают на 7%, тут на 5%, здесь на 8%. А вы закладываете, что мы упадём только на 4%. Какие обоснования? Нам же отвечают: «Ну, вот у нас такие прогнозы». И без всяких обоснований.

Фото: kmu.gov.ua

Аналогичная ситуация с прогнозом ВВП на следующий год. Что же касается возможного секвестра бюджета в начале следующего года, то я не думаю, что это понадобится. Хотя эта власть умеет удивить, объективно говоря. Прогнозирую, что они просто опять не будут финансировать отдельные программы, будут вручную что-то перераспределять, что-то тормозить, выжимать ликвидность со всех госпредприятий. Реальные экономические проблемы начнутся к сентябрю 21 года. Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш Фонда – это не просто деньги, это еще и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если этого сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это будет очень большой проблемой для Украины. Вот тут уже будет реальная угроза, что это правительство снесут, будет секвестр и так далее. А также большие политические пертурбации. И, да, все это вполне реально.

Если в сентябре 2021-го года мы не сможем погасить $3 млрд., нас ждёт технический дефолт?

Естественно, если мы не выплатим эти долги, то это будет технический дефолт. И сразу апокалиптический сценарий, который в принципе характерен всему нынешнему политическому циклу по всем направлениям, в том числе, по финансам. У нас обычно не решают проблему, а откладывают. Но проблемы системные, они накапливаются, появляются новые. И их тоже откладывают. Это происходит систематически с таможенными, налоговыми поступлениями, с доходами от приватизации, проволочкой с запуском игорного рынка. Кстати, доходы от игорного бизнеса заложили в бюджет 2021-го года. Все это, как снежный ком. И в какой-то момент перепрыгнуть этот снежный ком будет невозможно. Эта власть просто рано или поздно упадёт лицом в этот весь снег.

Учитывая все эти показатели бюджета на 21 год, его можно назвать абсолютно нереальным?

Честно говоря, это стандартный плохой бюджет. Хотя есть большие замечания по раздутому дефициту и к нереальным методам его покрытия. Второе – эта «гениальная» идея с повышением минимальной заработной платы. Это очень плохая идея со всех сторон – и с точки зрения экономики, и людям она не зайдет. Ведь в итоге будут больше платить налоги. Я не знаю, кто это придумал, но это совсем-совсем плохая идея. Я знаю, что многие коллеги даже из коалиции ходили и просили от нее отказаться. Я предлагал свои правки в бюджет в этой части, говорил, что готов взять на себя этот политический риск, но убрать эту фигню. Однако в итоге большинство депутатов, как те ежики. Плакали, но продолжали лезть на кактус. И третье замечание к бюджету – это увеличение расходов на Офис президента и другие институты власти. Не могу сказать, что это сильно повлияет на расходную часть. Но это несправедливость. Тем более, что давались обещания урезать эти расходы.

Почему идея повышения минималки плохая?

Я из города Мариуполь. И это не самый бедный город в стране. И там сейчас много людей получают зарплату в 5 тыс.грн. Но тут власть административным методом повышает минимальную зарплату до 6,5 тыс. В нынешних условиях у любого предпринимателя станет выбор: либо ты человека «пустишь в тень», будешь рисковать штрафами, либо его сократишь. В итоге и государство, и человек получит ноль.

Плюс повышение минималки – это в основном история с бюджетниками. Если хочется поднять зарплату госслужащему, то Кабмин может это сделать отдельно и за три секунды. Но это повлияет на то, сколько мы с вами заплатим налогов. То есть, по факту, минималка не повышает реальную зарплату. Это чистое повышение налогов. Поэтому глобально это плохая история. У нас падает экономика, а они на 30% увеличивают минимальную заработную плату. Это противоречит любой логике, в том числе и логике макробюджета. Но власть же руководствуется не логикой, а социологией – эту идею поддерживают люди. Но не понимают, что будет буквально через месяц. Не понимают, как это отразится на курсе доллара.

Фото: Макс Требухов

Кстати, про курс. Быть доллару по 30 в 2021-м году?

Я склоняюсь к тому, что да. Денег нет, инфляцию надо разгонять. Факторов, которые будут способствовать увеличению валютной выручки, нет. Предпосылок для увеличения золотовалютных резервов тоже нет. Соответственно, за какие шиши сдерживать курс? Экспортерам, естественно, это выгодно. Но за это заплатим мы с вами.

«Это полный бред, в ресторанах карантинный режим соблюдается намного лучше, чем в Верховной Раде»

Вы выступили одним из авторов проекта постановления об отмене карантина выходного дня. Для спасения бизнеса?

Я изначально назвал идею с карантином выходного дня безумной. Я понимаю, как принималось это решение. Честно говоря, у правительства есть два варианта. Первый – полостью все закрыть на локдаун, разорвать цепочку заражений. Второй – ничего не делать, но тогда будет очень плохой сценарий. Они посидели, подумали, признали, что полностью все закрыть и обвалить экономику не получится. Но тут поступает звонок сверху: «Почему мы ничего не делаем и не закрываем?». В итоге принимают решение о закрытии ресторанов и торговых центров на выходные. Это полный бред, ведь в тех же ресторанах карантинный режим соблюдается намного лучше, чем в Верховной Раде. Плюс – посмотрите фотографии переходов в метро в час пик.

Я как автор от «Голоса» с коллегами из других фракций внесли проект постановления об отмене этого безумного решения Кабмина. Наша идея простая. Во-первых, мы предлагаем, чтобы Кабмин, если планирует вводить ограничения, то обязан об этом сообщать бизнесу не за один день, а хотя бы за неделю. Чтобы в тех же ресторанах могли спланировать закупку скоропортящихся продуктов и так далее. Во-вторых, мы требуем, чтобы правительство заранее предоставляло программу стимулов для поддержки наших предпринимателей. В-третьих, мы настаиваем на возврате налоговых льгот. И это нужно делать срочно. Хотя уже идёт 8 месяц карантина. И такую поддержку бизнеса нужно было начать ещё весной.

Фото: Lb.ua Акция предпринимателей против введения карантина *выходного дня* под кабмином

«Трех-четырех министров точно уволят»

Давайте поговорим о политике в контексте бюджетного процесса. За бюджет в первом чтении проголосовали не только нардепы «Слуги», но и группы «За майбутнє», «Довіра» и фракция «Батьківщина». Правда, что эти группы и депутаты Тимошенко нажали кнопки «за», потому что им пообещали выделить более 7 млрд. грн в рамках соцэкономразвития?

Естественно, соцэконом этому точно способствовал. 7,2 млрд. на соцэконом – это большой взнос. Вечером накануне дня голосования за бюджет в первом чтении по группе «За майбутнє» было известно, что проголосует только часть группы, которая, скажем так, более независимая. И та, что ориентируется на министра внутренних дел Арсена Авакова. Это было всего 5-6 человек. Но в итоге проголосовали все депутаты «За майбутнє», как и группа Коломойского внутри «Слуги народа». По моей информации, решение голосовать или нет принимал даже не известный олигарх, а именно глава этой партии – Игорь Палица. Отдельно велись переговоры с группой Олейника – в итоге очень много выделили на аэропорт Днепра. Это стандартная практика: голосуешь за бюджет – получаешь соцэконом. Что касается коллег из оппозиции, то посмотрите на последнее кадровое назначение в Государственную зерновую корпорацию (ГПЗКУ) (6 ноября и.о. замглавы правления был назначен Андрей Власенко – экс-депутат Николаевского облсовета от «Батьківщини», – LB.ua).

Когда возможны кадровые перестановки в Кабмине, о которых активно говорили до местных выборов?

Ситуация до выборов была одна, а сейчас – другая. До выборов говорили о переформатировании Кабмина и назначении первым вице-премьером Игоря Палицы. На выборах победил «никто». Все остались по большому счёту при своих ставках. Накал спал. И голосование 275 голосами за бюджет было политическим. Было важно показать, что эта история, пусть в первом чтении, но случилась. Поэтому глобального сноса Кабмина я не прогнозирую. Но трех-четырех министров точно уволят. Первый такой кандидат на вылет – это министр охраны здоровья Степанов. И мы этому активно будем помогать. Если власть сама его не уволит, то будем собирать внеочередное заседание Рады и выносить этот вопрос на голосование. В целом, будут точечные ротации, чтобы таким образом балансировать политическую ситуацию, которая сложилась на данный момент.

Фото: kmu.gov.ua

Что значит балансировать? Укрепить новую неформальную коалицию?

По факту, да. В «Слуге народа» наблюдается интересная история. Хотя её стоит разделить на «до» и «после» выборов. До выборов там происходила просто жесть. Разделение на группы Коломойского, Павлюка, президента. Настоящие лебедь, рак и щука. Сейчас к работе с депутатами активно подключился заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. По моей информации, именно Татаров курирует связи с проблемными нардепами в «Слуге».

Когда уволили Трофимова, там был условный бунт части депутатов. Затем с ними активно пообщались в ОП. Они перестали бунтовать. И в этом, я так понимаю, основная ценность Татарова. Я вижу, что этот человек пытается уравновесить влияние Авакова на «Слугу народа». Наблюдается также тенденция, когда многих депутатов, которых я записывал в ту же группу Павлюка и Коломойского, сейчас пытаются переоринтировать на Офис президента. Но внутри групп все равно растёт недовольство Татаровым. Это прямо очень эмоциональная история. В целом же депутатов, которые в «Слуге» ориентируются на ОП, становится больше. Это показало то же голосование за бюджет.

Фото: news.pn Олег Татаров

Сценарий, озвученный рядом «Слуг», например, Никитой Потураевым в интервью LB.ua, о возможных досрочных парламентских выборах, снят с повестки дня?

Снят – no chance. Логика роспуска парламента была простой. Чтобы «Слуга» получила 28-30% и 170-180 «стойких» депутатов. Дальше они берут кого-то мелкого в коалицию и продолжают работать. Но, во-первых, у «Слуги» уже никогда не будет 28%. Они и 20% уже бы не получили. Плюс – как половину действующих депутатов убедить в необходимости выборов? Мажоритарщиков в новый список уже точно не возьмут. Рада работает, как и правительство. Хотя отдельные группы влияния будут пытаться усилить своё влияние в «Слуге» и парламенте.

То есть политический локдаун отменяется. А экономический? Он возможен?

Мой прогноз, что до конца года дотянут. Плохо, с прессингом госпредприятий, невозвратом НДС и так далее. Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года.