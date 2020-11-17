На виборах мера Одеси переміг Труханов

Одеська міська територіальна виборча комісія встановила результати повторного голосування на виборах міського голови, згідно з якими мером став діючий мер міста Геннадій Труханов.

Про це повідомляє офіційний сайт міста.

Труханов обирався від партія "Довіряй ділам", за нього у другому турі проголосував 93921 виборець. За кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" Миколу Скорика - 72974. Отже, Труханова підтримали 54,28%.

"Визнати обраним одеським міським головою … Труханова Геннадія Леонідовича", - зазначено в рішенні, яке підтримали всі 18 членів міськвиборчкому.

Нагадаємо, Труханов уперше був обраний мером Одеси на позачергових виборах у травні 2014 року, він набрав 43,39% голосів. Через рік, у жовтні 2015, переміг на чергових виборах мера.

14 квітня Антикорупційна прокуратура повідомила Труханову про підозру за статтею ст.366–1 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації). За даними слідства, у декларації за 2017 рік він не вказав квартири, паркомісця, автомобіля і корпоративних прав, які належали його цивільній дружині. Загальна вартість незадекларованого майна оцінюється в 16,3 млн гривень. У листопаді 2020 Вищий антикорупційний суд закрив цю справу, оскільки Конституційний Суд скасував відповідальність за цією статтею.

Це вже друга підозра Трухановому щодо його декларацій. Попередня стосується недостовірного декларування за 2015–2016 роки.

Також на розгляді Апеляційної палати ВАКС перебуває справа про розкрадання 92 млн гривень у період із липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами. Труханов – один із підозрюваних.

Ще одне кримінальне провадження проти мера Одеси - про незаконне збагачення - НАБУ вимушене було закрити через рішення Конституційного суду.

У квітні 2016 року протестувальники поставили під міською адміністрацією наметове містечко з вимогою відставки Труханова та провели мітинг (акція «Одеса без Труханова»); в ніч на 26 квітня було здійснено напад на намети активістів. 22 червня 2016 року в Одесі пройшов форум Асоціації міст, на який приїхав міські голови з різних регіонів. Тоді близько 7 тисяч одеситів передали звернення для президента України з вимогою відставки Труханова.