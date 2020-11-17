Парламент схвалив закон про діяльність органів місцевого самоврядування з "поправкою проти Шкарлета"

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій".

За проголосували 301 нардеп.

Без цього закону органи місцевого самоврядування не могли повноцінно працювати, адже не були передані фінансові зобов'язання і майно попередніх рад.

"Метою законопроєкту є законодавче врегулювання окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України", – йдеться у поданні.

Без ухвалення цього закону деякі територіальні громади не могли провести свої перші сесії. Також це блокувало підготовку до нового бюджетного року.

Закон було ухвалено з деякими правками нардепки Альони Шкрум ("Батьківщина"). Одна з них – про повноваження Кабінету міністрів. Зокрема, тепер не можна тривалий час залишатися в.о. міністра. Якщо прем'єр не подає кандидатуру міністра, то Рада не може призначити і визначатися щодо нового міністра. При цьому в.о. міністра, призначений урядом, може бути на цій посаді роками без права голосувати на засіданнях уряду.

"Цю прогалину треба врегулювати. Прем'єр-міністр має 30 днів, щоб подати кандидатуру міністра в Раду, зала буде визначатися, призначати чи не призначити цю особу, далі в.о. не зможе бути роками, бо за Конституцією лише ми з вами (нардепи) можемо визначати і призначати членів Кабінету міністрів", – зазначила Шкрум.

Рада підтримала ці правки. Перед голосування за них нардепи перемовлялися про те, що правки спрямовані проти в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Комітет рекомендував відхилити поправки, адже їх зміст безпосередньо не стосується закону.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром.

Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Верховна Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 17 липня ухвалила проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів. Він передбачає ліквідацію 490 і створення 136 нових, "укрупнених" районів. Місцеві вибори, що пройшли 25 жовтня, відбулися вже зігдно з новим адміністративно-територіальним устроєм.