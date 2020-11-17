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​Рада позбавила мандата нардепа Андрійовича від "Слуги народу" через обрання його мером

Зіновія Андрійовича обрали мером міста Надвірна на Івано-Франківщині.

​Рада позбавила мандата нардепа Андрійовича від "Слуги народу" через обрання його мером
Зіновій Андрійович
Фото: gazdy.com.ua

Верховна Рада позбавила депутатського мандата депутата від партії "Слуга народу" Зіновія Андрійовича у зв'язку з обранням його на посаду мера міста Надвірна на Івано-Франківщині.

За дострокове припинення повноважень нардепа проголосували 306 парламентарів.

Андрійович обрався до Ради в окрузі №87, його вчетверте обрали міським головою Надвірної.

Раніше він подав заяву про складання депутатських повноважень.

Нагадаємо, як повідомлялося, народні депутати Ігор Колихаєв і Руслан Требушкін, обрані 2019 року до Верховної Ради за мажоритарними округами, перемогли на мерських виборах і тепер мають скласти мандати.

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