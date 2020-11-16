Троє нардепів виграли мерські вибори, тепер вони мають скласти мандати - “Чесно”

ЦВК має оголосити проміжні вибори у округах, за якими вони обиралися.

Народні депутати Ігор Колихаєв, Зіновій Андрійович та Руслан Требушкін, обрані 2019 року до Верховної Ради за мажоритарними округами, перемогли на мерських виборах і тепер мають скласти мандати.

Про це пише рух "Чесно".

Так, народний депутат, член групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв на позачергових парламентських виборах 2019 року балотувався в окрузі №184 як безпартійний самовисуванець. Виборчі перегони він виграв з 32 674 голосами (44,5%).

На місцевих виборах 2020 року Колихаєв переміг у другому турі виборів мера Херсона, набравши 34 125 голосів (63,6%).

"Народний депутат не може поєднувати парламентську діяльність з роботою, зокрема, в органах державної влади та місцевого самоврядування, тож Колихаєв муситиме скласти депутатський мандат", - пише видання, та додає: тепер ЦВК має оголосити проміжні вибори нардепа у 184-му окрузі.

Ще одного нардепа-мажоритарника, який обрався до Ради по округу №87 (Івано-Франківська область) від "Слуги народу" Зіновія Андрійовича вчетверте обрали міським головою Надвірної. Він уже подав заяву про складання депутатських повноважень, тож тепер справа за Верховною Радою, яка має позбавити його мандата.

Вибори міського голови Покровська виграв Руслан Требушкін, який на минулорічних виборах обрався до ВРУ по округу №50 на Донеччині від "Опозиційного блоку". Тепер цей округ стане вакантним.

Нагадаємо, що у неділю 15 листопада в семи містах України пройшов другий тур виборів міського голови. Мерів обирали в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.