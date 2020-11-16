ОПОРА назвала найпоширеніші порушення на виборах 15 листопада

Під час другого туру місцевих виборів, який відбувся 15 листопада у семи містах України, спостерігачі Громадської мережі ОПОРА зафіксували 96 порушень.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає Укрінформ.

"Протягом дня голосування нашими спостерігачами зафіксовано 96 інцидентів. 22 - це ті, які стосуються недостатньо якісного матеріально-технічного забезпечення безпосередньо ДВК, приміщень для голосування. 7 інцидентів пов'язано з перешкоджанням з боку членів виборчих комісій роботи спостерігачів, в тому числі і мережі ОПОРА. Також зафіксовано випадки видачі бюлетенів без паспортів або без належної перевірки ідентифікації особи, яка отримує бюлетені", - сказала Айвазовська.

Окремі інциденти, за її словами, "мали ознаки фотографування виборчого бюлетеня", що, з одного боку пояснюється бажанням виборців залишити собі на пам'ять результати свого волевиявлення, але, з іншого боку, може свідчити і про контрольоване голосування.

"Таких випадків спостерігачами зафіксовано небагато, але ми вважаємо, що про це потрібно говорити і активно реагувати, тому що фотографування бюлетенів можливо і не несе великої суспільної шкоди, але може свідчити про інші більш серйозні порушення", - зауважила Айвазовська.

Окрім цього, за інформацією Айвазовської, спостерігачі також фіксували порушення процедур щодо ведення протоколу ранкового засідання про підрахунок голосів. Мова йде про те, що протокол ранкового засідання не вівся зовсім, або коли протокол про підрахунок був підписаних понеділком, хоча завершено процес підрахунку ще ввечері в неділю. "Це пов'язано з тим, що члени виборчих комісій, які підписують протокол вже понеділком, отримують компенсацію за свою роботу за 2 дні, а не за один, якби цей протокол був підписаний 15 листопада", - пояснила вона.

У свою чергу старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев зазначив, що, аналізуючи структуру та інтенсивність порушень у процесі голосування, значних відмінностей у порівнянні з 25 жовтня, спостерігачі не зафіксували.

За його словами, під час другого туру також була невелика кількість безпосередньої фальсифікації результатів голосування. Такі інциденти зафіксовані на 0,76% виборчих дільниць.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада, у семи регіонах України відбувся другий тур виборів міського голови: у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Камʼянець-Подільському (Хмельницька область), Одесі, Сумах і Херсоні.

За даними ОПОРИ, явка виборців 15 листопада склала тільки 24%.

У ЦВК розраховували, що запровадження карантину вихідного дня не вплине на проведення повторного голосування на місцевих виборах.