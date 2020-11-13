У неділю в семи містах пройде другий тур мерських виборів

Ще у 12 містах повторне голосування призначено на 22 листопада.

У неділю, 15 листопада, відбудеться повторне голосування на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Зокрема, у семи регіонах України відбудеться другий тур виборів міського голови: у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Камʼянець-Подільському (Хмельницька область), Одесі, Сумах і Херсоні.

"У повторному голосуванні, яке відбудеться на 932 виборчих дільницях, загалом зможуть узяти участь орієнтовно понад 1 млн 582,6 тис. виборців", - зазначили у ЦВК.

Окрім того, 15 листопада в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

Результати голосування на виборах депутатів місцевих рад і міських голів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

У 12 містах 10 регіонів на 22 листопада також призначено повторне голосування з виборів міського голови. А саме: у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Броварах (Київська область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах. На 29 листопада – у місті Чернівцях.

Нагадаємо, раніше у ЦВК пояснили, чим обумовлена затримка підрахунку голосів на місцевих виборах.