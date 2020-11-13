ЦВК назвала нову дату повторних виборів мера Борисполя Чинний мер Анатолій Федорчук, який переміг на виборах 25 жовтня, помер від ковіду.

Повторні вибори міського голови Борисполя призначені на 31 січня 2021 року.

Про це свідчать дані, оприлюднені 13 листопада на сайті Центральної виборчої комісії.

8 листопада ЦВК повідомляла, що вибори мера в Борисполі призначені на 27 грудня.

Як повідомлялося, на виборах 25 жовтня переміг чинний мер Анатолій Федорчук, який балотувався від партії "Наш край". Однак, він помер від коронавірусної хвороби.

Як повідомили в Громадянській мережі "ОПОРА", Бориспільська міська територіальна виборча комісія (ТВК) ухвалила рішення щодо проведення повторних виборів на посаду міського голови 31 січня 2021 року. Початок виборчого процесу припадає на 11 грудня 2020 року.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 280 Виборчого кодексу України, ТВК ухвалює рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, і про призначення повторних виборів, якщо переможець виборів не отримав мандата міського голови в порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у п. 4 ч. 1 та ч. 4 ст. 231 (у разі смерті).

Згідно з ч. 2 ст. 195 Виборчого кодексу повторні місцеві вибори призначають на останню неділю 60-денного терміну з дня ухвалення рішення про їх призначення, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня повторних виборів.

Рішення щодо призначення повторних місцевих виборів ухвалює відповідна ТВК не пізніше ніж у десятиденний термін з дня настання обставин, передбачених кодексом, для призначення таких виборів або з дня припинення обставин, що стали підставою для припинення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

На виборах міського голови Борисполя 25 жовтня балотувалися 18 кандидатів.