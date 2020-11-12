ЦВК звільнила весь склад Херсонської обласної ТВК через порушення закону

Центральна виборча комісія (ЦВК) достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної Територіальної виборчої комісії у зв’язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

На дії ТВК поскаржилися херсонські обласні організації політичних партій "Наш Край" та "Слуга Народу" ,а також Херсонська регіональна організація Політичної партії “Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!".

"У скаргах субʼєкти звернення просили достроково припинити повноваження вказаної комісії у зв’язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства, встановленого рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду. Судом, зокрема, було визнано протиправною бездіяльність цієї ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування в межах частини територіальних виборчих округів № 3 та № 5", - йдеться у повідомленні.

Комісія встановила, що станом на момент розгляду цього питання Херсонська обласна ТВК не виконала постанову суду.

Окремо наголошується на тому, що комісія не виконує своїх повноважень через відсутність кворуму.

"Відтак Комісія задовольнила вказані скарги, визнавши протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо невиконання рішення суду. Разом з тим ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Херсонською обласною ТВК законодавства та достроково припинила повноваження усього її складу", - сказано у повідомленні.

Новий склад ТВК після його формування має невідкладно виконати відповідну постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду, повідомили у ЦВК.

Нагадаємо, 20 жовтня ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії через виявлені порушення.