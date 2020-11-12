Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
ГоловнаПолітика

ЦВК звільнила весь склад Херсонської обласної ТВК через порушення закону

ЦВК визнала протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо невиконання рішення суду.

ЦВК звільнила весь склад Херсонської обласної ТВК через порушення закону
Фото: 112

Центральна виборча комісія (ЦВК) достроково припинила повноваження всього складу Херсонської обласної Територіальної виборчої комісії у зв’язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства.

Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

На дії ТВК поскаржилися херсонські обласні організації політичних партій "Наш Край" та "Слуга Народу" ,а також Херсонська регіональна організація Політичної партії “Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!". 

"У скаргах субʼєкти звернення просили достроково припинити повноваження вказаної комісії у зв’язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства, встановленого рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду. Судом, зокрема, було визнано протиправною бездіяльність цієї ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району Херсонської області щодо встановлення підсумків голосування в межах частини територіальних виборчих округів № 3 та № 5", - йдеться у повідомленні.

Комісія встановила, що станом на момент розгляду цього питання Херсонська обласна ТВК не виконала постанову суду.

Окремо наголошується на тому, що комісія не виконує своїх повноважень через відсутність кворуму.

"Відтак Комісія задовольнила вказані скарги, визнавши протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо невиконання рішення суду. Разом з тим ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Херсонською обласною ТВК законодавства та достроково припинила повноваження усього її складу", - сказано у повідомленні.

Новий склад ТВК після його формування має невідкладно виконати відповідну постанову П’ятого апеляційного адміністративного суду, повідомили у ЦВК.

Нагадаємо, 20 жовтня ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії через виявлені порушення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також