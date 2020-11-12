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Екскандидат в мери Одеси: у другому турі можна проголосувати за Труханова чи зіпсувати бюлетень

"Скорик - це представник Росії".

Екскандидат в мери Одеси: у другому турі можна проголосувати за Труханова чи зіпсувати бюлетень
Фото: facebook

Петро Обухов, який в першому турі виборів міського голови Одеси посів третє місце, вважає неприйнятним голосувати в другому турі за кандидата від "Опозиційною платформи - За життя" Миколу Скорика. Про це він написав в своєму Facebook заявив, gordonua.com.

"Якось Генрі Форд сказав, що автомобіль може бути будь-якого кольору, якщо цей колір чорний. Так ось я вважаю, що в другому турі можна робити що завгодно, але не голосувати за Скорика. Можна робити будь-які інші ходи - зіпсувати бюлетень, можна проголосувати за [чинного міського голову Геннадія] Труханова. Але голосувати за Скорика для мене абсолютно неприйнятно", - написав він.

Обухів зазначив, що Одеса - європейське місто.

"Скорик - це представник Росії, представник тих сил, які били журналістів 19 лютого 2014 року, багаторічний партнер [екс-нардепа, президента ФК" Чорноморець "] Леоніда Климова, що вкрав у всіх нас 7 млрд грн в "Імексбанку". Скорика підтримали [президент Одеської юракадемії Сергій] Ківалов і [блогер Анатолій] Шарій. А повернути Одесі треба не Одессу, а Odesa", - написав він і зазначив, що не знайшов на сайті Скорика його програми.

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