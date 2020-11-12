Президент Франції Еммануель Макрон закликав світову спільноту досягти нового консенсусу. З такою заявою глава Республіки виступив під час третього Паризького форуму миру. Французький лідер вважає, що без нового бачення не вдасться подолати пандемію коронавірусу та супутні економічні і соціальні виклики.

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"Ми розуміємо, що світові потрібен новий консенсус. І коли я вживаю слово «консенсус», то не маю на увазі якийсь слабкий компроміс або якісь домовленості про баланс сил. Ми повинні надати світовій спільноті нове бачення, всі разом – розвинені, країни, що розвиваються та формуються – презентувати його. Попри різницю в соціальному та економічному рівні. Ми не можемо подолати виклики без надання допомоги одне одному", - сказав Макрон.

Президент Франції наголосив: нині ключове питання з точки зору протидії пандемії – як забезпечити універсальний доступ до ліків і фінансової допомоги для всіх країн та громадян. Глава Французької Республіки зазначає: без допомоги нужденним країнам не вдасться побороти коронавірус.

Фото: Lb.ua

"Ми повинні заново відбудувати прозору глобальну систему торгівлі, звертаючи увагу на положення різних спільнот по усьому світу. Відновлення міжнародної торгівлі й економіки має відбуватися також з урахуванням кліматичних змін, викликів, що стоять за ними. Це повинно стати частиною того самого консенсусу", - заявив Макрон.

Разом з тим голова Європейської Ради Шарль Мішель також виступив за досягнення нового консенсусу, домовленості задля боротьби з пандемією.

Фото: Lb.ua

"Ми закликаємо до вироблення міжнародної домовленості задля боротьби з пандемією. Подібна міжнародна прихильність слугуватиме запобіганню майбутніх пандемій. Ми бачимо, що це необхідно, але це також означає, що в тому випадку, якщо нам доведеться мати справу з іншими, подальшими пандеміями, ми зможемо реагувати і координуватися краще та набагато швидше задля протидії їм. Це дозволить нам швидше розробляти необхідні ресурси, передавати їх різним країнам. Так ми зможемо краще захистити наших громадян", - сказав Мішель.

Нагадаємо, управління ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) прогнозує, що за підсумками 2020 року Україну чекає найгірша за 10 років рецесія, в результаті якої за межею бідності опиняться понад 9 млн українців.