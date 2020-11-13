Баканов не виключає, що на реформу СБУ впливали "ворожі спецслужби"

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що законопроєкт профільного комітету Верховної Ради щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ може послабити Україну і що за цим наміром можуть стояти ворожі спецслужби.

Про це Баканов заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Баканов прокоментував президентський законопроєкт №3196-Д, який доопрацював профільний комітет парламенту щодо реформування СБУ.

Він зазначив, що "цей текст настільки далекий від першого варіанта, поданого президентом, що комітет навіть прибрав його з авторів", а фінальну редакцію документа з представниками спецслужби не обговорювали: вона "з’явилася зненацька за декілька днів до реєстрації", а процес реєстрації "нагадував швидше детектив".

"Загалом така безпекова "реформа" не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО та ЄС, до яких ми всі прагнемо. Це швидше нагадує спробу послабити державу та президента. Насправді питання не в тому, які повноваження є чи будуть у СБУ, а в тому, як ними користуються. Зловживати теоретично можна будь-де. Але ж ми не позбавляємо реанімації дефібриляторів тільки тому, що ними можна вбити?" - сказав Баканов.

Голова СБУ зауважив, що питання реформи Служби безпеки справді стало занадто політизованим.

"Не здивуюся, якщо на цей процес намагаються впливати і ворожі спецслужби. Підірвати довіру до всього сектору безпеки і оборони ще на етапі реформи, а заодно і боєздатність військових – теж спецоперація. Учасникам дискусії потрібно це розуміти і вміти вчасно зупинитися, зокрема і в публічному обговоренні деяких норм", - додав Баканов.

Нагадаємо, у серпні 2019 Баканов заявляв, що в рамках реформи Служби безпеки України заплановано скоротити кількість її співробітників. При цьому решті піднімуть зарплати. Також після реформи в СБУ введуть систему спецзвань.