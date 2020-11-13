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Посол ЄС попередив про залежність безвізу і фіндопомоги Україні від боротьби з корупцією

Матті Маасікас у Twitter поширив статтю "Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони", опубліковану у виданні The Economist.

Посол ЄС попередив про залежність безвізу і фіндопомоги Україні від боротьби з корупцією
Фото: Estonian Foreign Ministry

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас попередив, що допомога Україні від Міжнародного валютного фонду та ЄС, а також збереження безвізового режиму залежить від боротьби з корупцією.

Про це він написав у Twitter.

"Економічна стабільність України підтримується кредитом МВФ у розмірі $5 млрд, вона може отримати ще 1,2 мільярда євро допомоги від ЄС (а також продовжувати користуватися безвізовим режимом). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією", - заявив Маасікас.

Також він поширив статтю "Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони", опубліковану у виданні The Economist.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що у ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване. З 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Крім того, речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано закликав український парламент терміново змінити закон про НАБУ, окремі положення якого КС визнав неконституційними. Він додав, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.

Президент Зеленський запевнив, що безвізовому режиму нічого не загрожує.

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