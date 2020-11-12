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Ковід у Раді: Кондратюк заявила про готовність вести засідання

Спікер і перший віцеспікер Ради хворі на ковід.

Ковід у Раді: Кондратюк заявила про готовність вести засідання
Фото: facebook.com/olena.kondratiuk

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк заявила про готовність вести засідання парламенту у зв’язку із тим, що спікер та перший віцеспікер Ради захворіли на ковід.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

"Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер та перший віцеспікер, до заходів безпеки - маски та соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання Парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікерки за обставин, що склалися", - заявила Олена Кондратюк.

За її словами, нині всі переконалися, що наявність трьох людей в керівництві парламенту правильна та інституційно доцільна.

"Щоб не сталося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство та брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень", - додала віцеспікерка.

Олена Кондратюк також побажала своїм колегам по президії швидкого одужання.

Про те, що на ковід захворів голова парламенту Дмитро Разумков, стало відомо вчора.

Сьогодні віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

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