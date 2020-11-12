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Віце-спікер Ради Стефанчук отримав позитивний тест на ковід

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом".

Віце-спікер Ради Стефанчук отримав позитивний тест на ковід
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - написав він.

Учора стало відомо, що на ковід захворів голова парламенту Дмитро Разумков.

9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Сьогодні стало відомо, що вони госпіталізовані у "Феофанію".

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