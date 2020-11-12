93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) зупиняє виплату 93 закладам за окремими пакетами медичних послуг. Про це в коментарі LB.ua розповів в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський.

Ці 93 заклади не виконали відкладених вимог за договорами про надання медичних послуг. Умови стосуються докупівлі необхідного обладнання та комплектації штату, а також відсутності ліцензії на використання наркотичних засобів.

"На початку року понад 500 закладів охорони здоров’я в Україні уклали договір з НСЗУ із зобов’язанням виконати відкладені вимоги. Власники та керівники медичних закладів, які отримували кошти від НСЗУ на відкладених умовах, мали 6 місяців для дообладнання своїх лікарень і забезпечення необхідними фахівцями, - пояснив Віленський. - 30 вересня 2020 року сплив термін виконання закладами відкладених вимог за договором з НСЗУ. Невиконання вимог є підставою для відмови НСЗУ від договору".

Віленський також розповів, що решта закладів виконали відкладені умови:

"Петрівська ЦРЛ у Кіровоградській області “переманила” до свого закладу трьох анестезіологів з Жовтих Вод, забезпечивши їх земельними ділянками та підвищеною заробітною платою, - наводить приклади Віленський. - П'ятихатська ЦРЛ направила на курси свого акушера-гінеколога, він перекваліфікується в анестезіолога. Мирноградська центральна міська лікарня виконала аж 13 вимог. Вони закупили та отримали благодійну допомогу - медичне обладнання, у значно більшій кількості, ніж вимагалося".

Найбільше медичних закладів - 93 - не виконали вимоги (або виконали невчасно) за пакетом послуг “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”. За пакетом “Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям” - 33 медзаклади. За пакетом “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” - 12 медзакладів. За пакетом “Психіатрична допомога дорослим та дітям” - 6 медзакладів. За пакетом “Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах” - 2 медзаклади.

Одні з основних причин невідповідності вимогам НСЗУ - відсутність медичного обладнання (зокрема апарата ШВЛ, монітора пацієнта, портативного дефібрилятора, УЗД апарата тощо), нестача необхідної кількості медичних фахівців, зокрема анестезіологів, для надання цілодобової медичної допомоги, а також відсутність ліцензії щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Без виконання цих вимог заклади охорони здоров’я не можуть забезпечити стаціонарну допомогу пацієнту цілодобово, а також провести необхідну діагностику, здійснити знеболення чи вчасно надати допомогу при погіршенні стану пацієнта.

Найбільша кількість таких закладів у Дніпропетровській області - 14, у Закарпатській - 8 та в Одеській, Івано-Франківській і Донецькій - по 7 закладів.

Також є 39 медичних закладів, що несвоєчасно виконали відкладені вимоги умов закупівлі медичних послуг. Причому 7 із них - за двома чи більше пакетами послуг. Таких закладів найбільше у Закарпатській області - 9, в Одеській - 4, у Рівненській, Черкаській, Львівській і місті Києві - по 3 заклади. Ці медичні заклади отримають менше коштів за надані медичні послуги за жовтень і листопад 2020 року.

"Національна служба здоров’я працює в інтересах пацієнта і оплачує послуги лише в тих закладах, де є потрібне обладнання та фахівці і де пацієнту можуть надати безпечну медичну послугу, - говорить Віленський. - Щойно медичний заклад виконає всі вимоги, Національна служба здоров’я України відразу ж відновить фінансування - від дати виконання вимог".

Нагадаємо, станом на 9 листопада Національна служба здоров'я України виплатила 8 млрд грн за лікування пацієнтів з коронавірусом або з підозрою на нього.