НСЗУ виплатила понад 8 млрд грн за лікування пацієнтів з коронавірусом

Національна служба здоров'я України виплатила 8 млрд грн за лікування пацієнтів з коронавірусом або з підозрою на нього.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Наразі договір з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 мають 429 медзакладів. У травні таких лікарень було 240. З квітня за стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 НСЗУ виплатила понад 4,5 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначили, що до меддопомоги пацієнтам з коронавірусом залучені 25 центрів екстреної медичної допомоги. З квітня їм виплатили понад 3 млрд грн. 950 медзакладів, в яких є мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19 і беруть зразки для тестування. За жовтень 1620 мобільних бригад здійснили понад 458 тис. відборів. За цю послугу з квітня НСЗУ виплатила понад 251 млн грн.

До лікування пацієнтів з коронавірусом у лікарнях залучено майже 44 тисячі медиків. У визначених для госпіталізації медзакладах є 3 424 апарати ШВЛ. У жовті до апаратів ШВЛ були підключені 4 258 пацієнтів.

"Кількість пацієнтів госпіталізованих з COVID-19 у жовтні порівняно з вереснем зросла майже на 80%. У жовтні госпіталізували 51 082 пацієнтів. Ще понад 6 тисяч продовжили своє лікування, яке почали у вересні. Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню; 9,5 тис. лікувалися у відділенні інтенсивної терапії; а понад 4 тис. пацієнтів були підключені до апарата ШВЛ", - додали в Кабміні.

Нагадаємо, у вересні Кабмін ухвалив рішення про аудит Фонду боротьби із COVID-19.

У квітні в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти мали направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу.

Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.