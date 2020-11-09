НБУ дозволив Тігіпку придбати компанію, яка купила Промінвестбанк

"Фортіфай" у березні на аукціоні купила 99,77% акцій банку.

Національний банк України погодив набуття Сергієм Тігіпком опосередкованого набуття (через компанію Luregio Limited) 100% в капіталі ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай". Відповідне рішення №21/1699-пк було прийняте регулятором 30.10.2020, пише Finbalance.

Зазначається, що 8 жовтня Антимонопольний комітету схвалив придбання кіпрською компанією Сергія Тігіпка Luregio Limited фінкомпанії "Фортіфай", яка в березні на аукціоні купила 99,77% акцій Промінвестбанку. Вказаний аукціон проводився в рамках виконання рішення арбітражу щодо стягнення з Росії компенсації (за експропрійовану нерухомість) низкою компаній, які пов’язані з Ігорем Коломойським і його партнерами.

Наразі в держреєстрі засновниками і бенефіціарами фінкомпанії "Фортіфай" вказані особи, в яких простежується зв’язок з оточенням Ігоря Коломойського.

На сайті НБУ останні дані щодо структури власності Промінвестбанку датовані 01.01.2020 (на вказану дату власником 99,77% акцій банку значиться російська держкорпорація ВЕБ.РФ/Внєшекономбанк).

Сергій Тігіпко заявляв, що планує перевести робочі активи Промінвестбанку в Таскомбанк.