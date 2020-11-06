Шмигаль назвав пріоритетні проєкти України до 2030 року

Кабінет міністрів України визначив 30 пріоритетних напрямків, які розвиватимуться в Україні і мають бути реалізовані до 2030 року.
Основні з них під час презентації Економічного аудиту України представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ці сектори ляжуть в основу стратегії розвитку.
- Зменшення частки держави в економіці
- Розвиток фінансового сектору
- Зменшення регуляторного навантаження на бізнес
- Зростання обсягів видобутку власних корисних копалин
- Розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі
- Сприятливий податковий та правовий режим для IT компаній
- Цифрова економіка
- Репутація України в світі, посилення торгівельної дипломатії
- Якість життя, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти
"Це наші стартові позиції для широкого діалогу з суспільством і приведення нашої держави в той час, коли Україна буде жити щасливо", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, що сьогодні уряд презентує Економічний аудит держави. За оцінкою уряду, Україна втратила 1 трлн доларів ВВП через постійну зміну векторів і корупцію. Земельний потенціал був невикористаний на 85 млрд доларів.Невикористаний потенціал водних ресурсів оцінили в $12 млрд, лісів – $40 млрд, міжнародна торгівля і транзит – 407 млрд доларів.