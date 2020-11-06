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Шмигаль назвав пріоритетні проєкти України до 2030 року

Серед них – репутація України в світі. 

Шмигаль назвав пріоритетні проєкти України до 2030 року
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України визначив 30 пріоритетних напрямків, які розвиватимуться в Україні і мають бути реалізовані до 2030 року.

Основні з них під час презентації Економічного аудиту України представив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ці сектори ляжуть в основу стратегії розвитку.

  • Зменшення частки держави в економіці
  • Розвиток фінансового сектору
  • Зменшення регуляторного навантаження на бізнес
  • Зростання обсягів видобутку власних корисних копалин
  • Розвиток інфраструктури в сільськогосподарському секторі
  • Сприятливий податковий та правовий режим для IT компаній
  • Цифрова економіка
  • Репутація України в світі, посилення торгівельної дипломатії
  • Якість життя, створення економічного підґрунтя для розвитку освіти

"Це наші стартові позиції для широкого діалогу з суспільством і приведення нашої держави в той час, коли Україна буде жити щасливо", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні уряд презентує Економічний аудит держави. За оцінкою уряду, Україна втратила 1 трлн доларів ВВП через постійну зміну векторів і корупцію. Земельний потенціал був невикористаний на 85 млрд доларів.Невикористаний потенціал водних ресурсів оцінили в $12 млрд, лісів – $40 млрд, міжнародна торгівля і транзит – 407 млрд доларів. 

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