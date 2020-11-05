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Україна почала сезон відбору газу з найбільшими за 10 років запасами в сховищах

В українських ПСГ накопичено 28,3 млрд куб. м газу.

Україна почала сезон відбору газу з найбільшими за 10 років запасами в сховищах
Фото: moldovagaz

Україна почала відбір газу з підземних сховищ.

Про це на офіційній сторінці у фейсбуці повідомляє НАК "Нафтогаз".

Наголошується, що українські ПСГ накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд куб. м.

"Оператор газосховищ України успішно завершив сезон закачування та розпочав сезон відбору. В українських ПСГ накопичено 28,3 млрд куб. м газу - це абсолютний рекорд за останні 10 років", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначають, що за останні п’ять років українські компанії відбирали з ПСГ 7,6-12,5 млрд куб. м газу на рік. Жовтень-2020 в Україні був відносно теплим, тому і темп відбору з ПСГ був невисоким. За останню декаду жовтня з газосховищ було відібрано 0,2 млрд куб. м газу.

Також повідомляється, що цього року, в порівнянні з 2019-м, іноземні трейдери зберігають у в режимі "Митний склад" у 4 рази більше газу. "Високі запаси газу сприяють стабілізації ринку газу та дають можливість безперебійно пройти опалювальний сезон навіть за холодної зими не тільки в Україні, а і у Європі", - наголошують у НАК "Нафтогаз".

Зауважимо, що торік Україна почала відбір газу з підземних сховищ 3 листопада. Тоді газосховища було заповнено на 70%.

На початку жовтня Молдова вперше почала закачувати газ для зберігання в українських сховищах.

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