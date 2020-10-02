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Молдова почала закачувати газ для зберігання в українських сховищах

Упродовж жовтня-листопада планується закачати близько 100 млн куб. м газу.

Молдова почала закачувати газ для зберігання в українських сховищах
Фото: moldovagaz

Молдова вперше почала закачувати в Україну газ для зберігання у підземних газосховищах.

Про це інформує пресслужба "Молдовагазу".

"Уперше в історії АТ «Молдовагаз» почало закачування на зберігання природного газу в Україні по Трансбалканському коридору. Щодня планується передавати від 1,5 до 3 мільйонів кубометрів газу для складування в підземних сховищах з тим, щоб потім використовувати його в холодну пору року", - йдеться в оприлюдненій заяві.

Сумарно в жовтні і листопаді заплановано закачати на зберігання близько 100 мільйонів кубометрів газу. У "Молдовагазі" зазначають, що за необхідності цей газ буде поставлено споживачам у період з грудня 2020 по лютий 2021 року.

Про те, що Молдова зберігатиме газ в українських сховищах, повідомив і голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Він зазначив, що питання створення запасу газу для Молдови в Україні активно опрацьовувалося ще влітку 2019 року, коли була невизначеність з продовженням транзиту через Україну.

Макогон підкреслив, що подібний запас газу гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу.

Нагадаємо, станом на кінець серпня Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах більш ніж на 60% - до 25,418 млрд куб. м.

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