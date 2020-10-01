​Руки загребущі. Як Nvidia хоче захопити ринок процесорів

2020 рік може запам'ятатися не тільки пандемією, але й угодою, яка змінить розстановку сил у технологічному світі. Мова про плани Nvidia купити за 40 млрд доларів британську Arm Holdings у японської групи SoftBank. Пояснюємо, чому це важливо і навіщо виробнику відеокарт потрібен розробник центральних процесорів.

Фото: windows central Процесор Intel Pentium 4

Що таке ARM?

Процесори, вони ж CPU, в основному реалізовані лише на двох архітектурах. Це або x86, якщо мова про ноутбуки та персональні комп'ютери, або ARM, яка використовується в смартфонах та інших пристроях, де важлива енергоощадність (серед них є навіть суперкомп'ютери).

Ліцензією на х86 володіє обмежена кількість компаній, з яких тільки дві – Intel і AMD – масово виробляють сучасні 64-бітні процесори.

У екосистемі ARM усе влаштовано по-іншому. Центральне місце посідає компанія Arm Holdings, яка самостійно не виробляє процесорів, натомість ліцензує їхнє виробництво. Вона розробляє загальну конструкцію чипів і спеціальний набір інструкцій (тобто мову, яку розуміє процесор), а потім продає це виробникам, які вже створюють власні системи. При цьому Arm Holdings зберігає повний нейтралітет і однаково ставиться як до британських, так і до американських, китайських чи будь-яких інших клієнтів. За бажання і можливостей організувати виробництво ARM-процесорів можна було б навіть в Україні. Така «швейцарська» нейтральність забезпечила технологіям Arm Holdings велику популярність і дозволила їй побудувати багатомільярдний бізнес. Клієнтами Arm є найбільші технологічні компанії: Qualcomm, Apple, Samsung, Broadcom, Huawei, Microsoft, Amazon, MediaTek.

Nvidia також є ліцензіатом Arm Holdings, але цього їй видалося замало – вона хоче інтегрувати власні технології в екосистему ARM. Компанія, яка давно не є просто виробником відеокарт, тепер робить ставку на інтернет речей і штучний інтелект. В Nvidia очікують, що в майбутньому кожна праска буде під'єднана до інтернету і потребуватиме процесора. «Трильйони комп'ютерів, на яких працює штучний інтелект, створять новий інтернет речей, який буде в тисячі разів більшим, ніж теперішній інтернет людей. Об'єднавши можливості Nvidia у сфері штучного інтелекту та величезну екосистему процесорів ARM, ми зможемо значно вдосконалити хмарні обчислення, смартфони, ПК, безпілотні автомобілі, робототехніку, інтернет речей і поширити обчислення на основі штучного інтелекту по всьому світу», – каже засновник Nvidia Дженсен Хуанг.

Фото: EPA/UPG Президент і гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг під час щорічної конференції GPU Technology у Тайбеї, Тайвань, 30 травня 2018.

Як зміниться ринок смартфонів

Угоду почали критикувати ще до того, як про неї офіційно оголосили. Співзасновник Arm Герман Хаузер узагалі назвав імовірний перехід компанії у власність Nvidia катастрофою. Попередній власник Arm не був технологічною компанією і тому зберіг її нейтральність, але у випадку Nvidia, вважає Хаузер, очевидним є конфлікт інтересів.

Nvidia вже має досвід створення процесорів для мобільних пристроїв. Її чипи Tegra стояли, наприклад, у планшетах Google Nexus 7, зараз вони використовуються в консолях Nintendo Switch. Якщо компанія планує розвивати сімейство Tegra чи вивести на ринок якісь нові процесори під власним брендом, вона буде конкурувати з Qualcomm і Samsung, ліцензіатами Arm. Хтозна, чи не захоче Nvidia притримати собі якісь розробки Arm або збільшити ліцензійну плату, щоб допекти конкурентам. Оскільки свого часу Nvidia судилася з Qualcomm і Samsung, такі побоювання навряд чи є безпідставними.

У Nvidia запевняють, що не планують щось міняти: «Бізнес-модель Arm – блискуча. Ми збережемо відкрите ліцензування і нейтралітет щодо клієнтів у будь-якій галузі по всьому світу та ще більше розширимо портфоліо ліцензування інтелектуальної власності Arm. Nvidia збереже назву та сильний бренд Arm».

Проблема в тому, що Nvidia в минулому звинувачували в патентному тролінгу, а Лінус Торвальд (фінський програміст, який започаткував розробку Linux) публічно називав її найгіршою компанію, з якою він будь-коли працював.

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Об'єднання технологій Nvidia і Arm може сильно змінити ринок смартфонів, навіть якщо американці дотримають слова і збережуть принцип нейтральності. Наприклад, Nvidia може інтегрувати в ARM свої графічні технології. Arm Holdings розробляє власні графічні процесори Mali, і в Nvidia поки що не планують (принаймні на словах) відмовлятися від них. Але можлива ситуація, коли флагманські мобільні процесори і смартфони на їхній основі отримають більш просунуті графічні можливості Nvidia, тоді як Mali залишиться для дешевших пристроїв. Враховуючи, що Samsung уже розробляє чипи з графічними технологіями від AMD, це не є якоюсь фантастикою.

AMD – прямий і основний конкурент Nvidia на ринку відеокарт, і її співпраця з Samsung порушує ще одне важливе питання. Чи дозволятиме Nvidia своїм ліцензіатам подібні контракти? Чи не буде Samsung змушений перейти на графічні процесори Nvidia? І що буде вигідніше для Samsung: кинути AMD чи побудувати новий процесор з нуля на іншій архітектурі? Альтернатива ARM існує – це безкоштовна та відкрита процесорна архітектура RISC-V (V читається як п'ять), створена в каліфорнійському університеті Берклі. Поки що вона не є такою популярною, як ARM, але в довгостроковій перспективі виробники, напевно, все більше звертатимуть увагу на RISC-V, щоб не бути залежним від забаганок Nvidia.

Фото: EPA/UPG Система Nvidia DGX-1 - перший у світі суперкомп'ютер, спеціально розроблений для задач глибокого вивчення і нейронних мереж, на комп'ютерній виставці в Тайбеї, 30 травня 2016 р.

Конкуренція з AMD та Intel

Купівля Arm може бути для Nvidia агресивним, але вимушеним кроком, щоб зберегти позиції на ринку персональних комп’ютерів. Nvidia – головний виробник відеокарт для ПК, але в Intel і AMD активно працюють на їх інтеграцією в центральні процесори. Якщо цей підхід спрацює і інтегрована графіка стане конкурентоздатною, відеокарти Nvidia дуже швидко стануть таким самим архаїзмом, як звукові карти SoundBlaster.

Купуючи Arm, Nvidia теоретично може зайти на ринок центральних процесорів з іншої сторони і не просто вийти на один рівень з Intel і AMD, а й залишити їх позаду. Про це вже зараз свідчить рішення Apple перевести свої комп'ютери і ноутбуки на власні процесори на архітектурі ARM (зараз там використовують процесори Intel). Заледве чи перший час ARM-процесори зможуть конкурувати з топовими процесорами Intel і AMD, але за балансом сил на цьому ринку точно буде цікаво слідкувати.

Якщо Nvidia стане власником Arm, їхні відносини можуть призвести до створення кращого процесора, ніж у решти виробників. І це загроза не тільки для Intel і AMD, а й для Apple, Samsung, Qualcomm і всіх інших. У такому разі Nvidia офіційно стане одним із найбільших гравців на ринку «заліза».

Фото: EPA/UPG

Хотіти – не означає отримати

Завадити гегемонії Nvidia може геополітика. Arm стане бізнес-одиницею Nvidia не раніше ніж через півтора року, коли (якщо) угода отримає погодження відповідних органів США, Великобританії, Євросоюзу і – головне – Китаю. Але може і не отримати, такий прецедент уже був. У 2018 році китайці зірвали угоду на $44 млрд, згідно з якою американський виробник чипів Qualcomm мав купити виробника напівпровідникових компонентів NXP Semiconductors з Нідерландів. Компанія Qualcomm постраждала через торгову суперечку між Китаєм і США. Те саме може статися і з Nvidia. Китай – один з найбільших ринків смартфонів (і всього іншого) у світі, і він точно не буде радий, якщо ARM буде продано американській компанії.

Поки що виглядає, що Nvidia буде дуже непросто отримати китайський дозвіл. «Гляньте, як США поводяться з Huawei. Купівля Arm американською компанією – це привід для загальної стурбованості», – цитує Financial Times представника китайської напівпровідникової асоціації. Пекінське видання Global Times прямо закликає китайську владу втрутитися в цю угоду: «Потрібно серйозно сприйняти можливість того, що Arm буде використано Штатами як зброю проти китайських технологічних компаній».

Навіть якщо придбання Nvidia поки що примарне, воно має величезний потенціал і може суттєво змінити сучасні технології. Навіть якщо більшість цього не помітить.