Більше ніяких прихованих платежів: вся інформація про вартість вашого кредиту на онлайн-сервісі ЛІГА.Money

В Україні створено перший інструмент порівняння реальної вартості кредитів з урахуванням всіх комісій та страховок. Він розміщений на онлайн-сервісі фінансової грамотності ЛІГА.Money.

ЛІГА.Money - незалежний онлайн-сервіс з фінансової грамотності створений Лігамедіа спільно з проектом USAID «Трансформація фінансового сектора».

В проекті беруть участь 7 банків: ОТП БАНК, АККОРДБАНК, ТАСКОМБАНК, ПРАВЕКС БАНК, УКРСИББАНК, Райффайзен банк Аваль и БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ.

На сайті ЛІГА.Money містяться пояснення та практичні поради українцям, як безпечно користуватись фінансовими послугами, на що звертати увагу під час оформлення кредиту, депозиту чи інших фінансових договорів. А також про те, як скласти сімейний бюджет і уникнути зайвих витрат, навчитись відкладати та подбати про добробут своєї родини.

Окрім практичних порад на сайті розміщено Кредитометр – унікальний інструмент порівняння споживчих кредитів українських банків. Він дозволяє:

- Обрати максимально відповідний вашим потребам кредит за близько 10 параметрами;

- Отримати всю необхідну інформацію про вартість кредиту (реальна річна процентна ставка, всі прогнозні витрати за кредитом (комісії, штрафи, витрати на страховку і нотаріуса);

- Порівняти в одному вікні умови кредитування 2-3 кредитів ;

- Замовити кредит з прозорими і зрозумілими умовами.

«Можна заплутатися, шукаючи потрібний кредит, особливо коли для цього необхідно відвідати декілька банків. Щоб допомогти українцям зорієнтуватися у цьому складному процесі, USAID долучилося до партнерства з Лігамедіа та декількома українськими банками, аби значно покращити можливості українців порівнювати кредитні продукти в режимі онлайн», - сказав Джеймс Хоуп, директор Місії USAID в Україні та Білорусі.

Головною особливістю ЛІГА.Money є повна відсутність фінансової реклами. «Цей сайт повністю незалежний від банків у частині ренкінгів та просвітницького контенту. Ми ретельно дбаємо про безпеку та захищаємо персональні дані наших користувачів», - зауважив Дмитро Бондаренко, CEO Ligamedia.

Окрім регулярного лікбезу для споживачів чотири рази на рік ЛІГА.Money здійснюватиме перевірку достовірності представлених банками на сайті ЛІГА.Money умов кредитування методом «таємного покупця». Незалежні споживачі здійснюватимуть контрольні оформлення продуктів в банках. Після цього кожен банк буде оцінено за рядом критеріїв, зокрема, на достовірність наданої споживачеві інформації, лояльність умов договору та іншими. Цей рейтинг буде повністю прозорим і жодна фінустанова не зможе вплинути на результати оцінювання ЛІГА.Money.

Відтепер, якщо обиратимете кредит – обирайте з ЛІГА.Money. Це безпечно та надійно для споживача.