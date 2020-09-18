Менеджмент особистих фінансів під час кризи: як витрачати гроші

2020 рік навряд чи можна назвати простим: через всесвітньої пандемії, що спровокувала рецесію економіки і криза, постраждали всі верстви населення. Зростання безробіття, зниження доходів населення, збільшення кредитного навантаження - все це призвело до того, що багато громадян нашої країни виявилися або без «фінансової подушки», або на межі банкрутства.

В умовах, що склалися важливо не допустити критичних витрат особистого бюджету, з обережністю і повним усвідомленням наслідків оформляти кредити в банках або сервісах на зразок Alexcredit, шукати безпечні джерела додаткового доходу.

Чи не витрачаємо на розкіш і розваги

Одна з небезпек нинішньої економічної кризи - неможливість робити довгострокові прогнози. Не до кінця ясно, коли завершиться пандемія, і економіка повноцінно відновиться від завданого збитку.

Тому витрачати заощадження на «Не важливо» речі в таких умовах було б нерозумно. Відмовтеся від дорогих розваг, ресторанів, поїздок за кордон, а на зекономлені кошти сформуйте «фінансову подушку». На жаль, зарплата вчителя або лікаря не завжди дозволяє щось відкладати, навіть не витрачаючись на розкіш.

Якщо кредит, то з усією відповідальністю

Кредит - спокусливий джерело грошей, простий і швидкий. Однак гроші потрібно буде повертати, причому з відсотками. Якщо у вас не планується доходів для погашення платежів, яким би привабливим не виглядав позику - брати його строго не рекомендується.

Якщо у вас є стабільне джерело заробітку, заздалегідь прорахуйте, яку суму і на який термін ви можете взяти, враховуючи відсоток переплати. У той же час не розраховуйте на збільшення від роботодавців і великі премії в умовах кризи. Швидше за все, в 2020 році будуть збільшені доходи військових в Україні, але на чиїх конкретно зарплатах це відіб'ється, сказати складно.

Шукаємо безпечні джерела підробітку

На жаль, будь-яка криза - це час шахраїв, пірамід та інших аферистів. У тому числі в сфері заробітку.

Якщо ви шукайте джерело додаткового доходу, підробіток в реальному світі або інтернеті, з крайньою обережністю ставитеся до «занадто привабливим» пропозицій, гарантіям високої зарплати за некваліфіковану працю, обіцянкам великих зарплат за кордоном і так далі.

Пам'ятайте, що ніяких чарівних схем швидкого заробітку не існує, і якщо вам хтось обіцяє щось подібне, то він, по всій видимості, просто зацікавлений у вашому гаманці.