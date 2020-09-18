Бізнес-асоціації просять Раду відкликати законопроєкти, що скасовують детінізаційні закони

Бізнес звернувся до керівництва профільних парламентських комітетів, голів фракцій, голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з закликом не підтримувати законопроекти №3853-1 і №3853-2, які пропонують скасувати розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) як такі, що не мають належного обґрунтування і створюють суттєві ризики відновлення схем мінімізації податків, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Про це заявили Європейська Бізнес Асоціація, члени Української Ради бізнесу - Громадський союз «Аптечна професійна асоціація України», Асоціація платників податків України, Асоціація імпортерів і дистриб'юторів автокомпонентів, Асоціація «Українські імпортери побутової електроніки», «Українська федерація індустрії безпеки».

У зверненнях йдеться про те, що законослухняний бізнес підтримує вже проголосовані в 2019 році Верховною Радою України законів України щодо запровадження програмних РРО поруч з «класичними» касовими апаратами, скасування штрафу в 1 гривню за невидачу фіскального чека, підвищення ефективності контролю за дотриманням законодавства через стимулювання покупців вимагати фіскальний чек і можливість передавати чек в електронній формі, що вкрай важливо для інтернет-торгівлі.

Бізнес-ассоціаціі нагадують парламентським партіям: «Відповідні норми підтримані керівництвом двох партій і містяться в Меморандумі про співпрацю, підписаних рік тому Коаліцією УРБ з політичними партіями «Слуга народу» і «Голос». Один з пунктів передвиборчого Меморандуму прямо декларує: «Введення єдиного податкового електронного документа для контролю ланцюжка поставок ризикових категорій товарів і стимулювання покупця отримувати фіскальний чек при їх покупці».

Бізнес не бачить ризиків для легальних учасників ринку в так званому «фіскальному кешбеці», як інструменті забезпечення відповідальності продавця за невидачу фіскального чека. «Закон передбачає значний перелік ідентифікуючих даних, які надає скаржник в самій скарзі, - вважають в Українській федерація індустрії безпеки, відзначаючи, що заявник, який дає інформацію про порушення, може це зробити тільки через власний електронний кабінет платника податків (cabinet.sfs.gov. ua / login).

«Зазначені ініціативи забезпечать прозорі та рівні конкурентні умови для всіх учасників ринку і створять загрози тільки для недобросовісних учасників», - йдеться в листі на ВРУ Асоціації платників податків України. В Асоціації «Українські Імпортери побутової електроніки» закликають ВРУ відмовитися від відкату детенізаційних реформ і не створювати умови для зростання потужних «схем» із заниження виручки і мінімізації податків: «Існуюча ситуація виштовхує в «сіру зону» сумлінних платників податків, які прагнуть до збереження конкурентної спроможності».

Нагадаємо, норми законів №128-IX і №129-IX - про поступове розширення сфери застосування РРО та їх програмних аналогів, а також про механізм кешбек - коли покупці отримують частину вартості покупки, якщо продавець видав фіктивний фіскальний чек.