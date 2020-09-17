У Києві два ЖК можуть лишитися без електроенергії через борги

Житлові комплекси "Патріотика", "Еврика" та ще 5 будинків у Києві, які обслуговує ТОВ "Аркада-Житлосервіс", можуть залишитись без електроенергії через борги.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Житлові комплекси "Патріотика", "Еврика" та ще 5 будинків, які обслуговує ТОВ "Аркада-Житлосервіс", можуть залишитися без електроенергії через борги", - йдеться в повідомленні.

В КМДА зазначили, міська влада готова забезпечити координацію процесів, щоб не допустити відключення будинків.

"25 серпня 2020 року Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних, у зв’язку з чим було введено тимчасову адміністрацію.Усі рахунки будівельних компаній, пов’язаних із будівництвом ЖК "Патріотика" та ЖК "Еврика", заблоковані. Після чого ТОВ "Будеволюція" не сплатило авансовий платіж «Ясно» (ТОВ «Київські енергетичні послуги»), що призвело до розірвання договору постачання електроенергії із забудовником із 1 вересня 2020 року", - пояснили в КМДА.

Нагадаємо, 11 вересня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Відшкодування коштів здійснюватиметься через відділення банків-агентів Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.

25 серпня "Аркаду" віднесли до неплатоспроможних банків у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.