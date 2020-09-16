Україна запропонувала австрійському бізнесу взяти участь у "Великому будівництві"

Українськая делегація, до складу якої увійшов міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, в рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Австрія, взяла участь у в українсько-австрійському бізнес-форумі, де презентувала інвестиційний потенціал України, зокрема в частині реформ та розбудови країни. Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

При цьому міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що Австрія посідає шосте місце серед країн, що інвестують в Україну.

«Щоразу, відвідуючи регіони нашої країни, я переконуюся в тому, що інвестиції в Україні працюють. Будуються та працюють індустріальні парки, промислові об’єкти, оздоровчі центри та об’єкти медичної інфраструктури. Україна розбудовується і розвивається. Триває масштабне будівництво – реалізується програма Президента «Велике будівництво», будуються тисячі кілометрів доріг та різні за своїм призначенням і масштабом інфраструктурні об’єкти. Закладається фундамент стабільності, створюються робочі місця, розвиваються регіони. Важливо, щоб наші європейські партнери знали, що країна розвивається та змінюється. Маємо приклади ефективного партнерства з австрійським бізнесом в Україні і плануємо й надалі бути відкритими та сприяти діалогу між нашими країнами, забезпечити підтримку інвесторам», – зауважив Чернишов в своїй промові.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі взяти участь у реалізації проєктів Національної програми «Велике будівництво» та відродження культурно-архітектурної спадщини. Він зазначив, що особливо цікавими для них мають стати сфери, у яких австрійські компанії володіють сучасними технологіями та передовим досвідом: банківський і страховий сектори, енергетика та деревообробна галузь, автодорожня та гірськолижна інфраструктура, зокрема в Карпатському регіоні.

Окрім Володимира Зеленського та Олексія Чернишова, участь у зустрічі з представникам австрійського бізнесу також взяли Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен, представники Урядів України та Австрії, Палати економіки Австрії, Торговельно-промислової палати України, очільники Луганської та Київської облдержадміністрацій.