Держбюджет отримав 1,1 млрд гривень за продаж готелю "Дніпро"

До Державного бюджету України 14 вересня надійшли понад 1,1 млрд гривень від приватизації готелю "Дніпро".

Про це повідомили у пресслужбі Фонду державного майна України.

"Таким чином переможець аукціону виконав усі умови для отримання права власності цього активу", - йдеться у повідомленні.

З моменту оголошення результатів аукціону переможець відкритих торгів і кошти проходили перевірку компетентними органами влади на відповідність вимогам чинного законодавства.

"Після дотримання усіх процедур, передбачених законодавством, та після отримання позитивних результатів перевірок, переможець аукціону перерахував 1 млрд 111 млн грн до Державного бюджету України. Для Фонду державного майна України цей аукціон став черговим успіхом залучення інвестицій через приватизацію за новими, прозорими правилами, впровадженими новою командою Фонду", - підсумували в ФДМА.

Нагадаємо, що 15 липня Фонд держмайна провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що вартість готелю перевершила всі очікування, адже вона в 14 разів вища від початкової ціни.

Згодом з'ясувалося, що Готель "Дніпро" у Києві купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. Він планує перетворити готель на кіберспортивну арену. 10 вересня Антимонопольний комітет України дозволив переможцю торгів придбати готель "Дніпро".