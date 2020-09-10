​АМКУ дозволив переможцю торгів придбати київський готель "Дніпро"

Комітет не виявив порушень і загроз впливу заявленої концентрації на конкуренцію.

Антимонопольний комітет України розглянув заяву про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю "Смартленд" на придбання акцій ПрАТ "Готель «Дніпро".

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Комітет встановив, що учасники концентрації здійснюють діяльність на ринку оренди комерційної нерухомості у межах міста Києва. Їх сукупна частка на зазначеному ринку є незначною; заявлена концентрація не впливає на конкуренцію на ринку готельних послуг, оскільки покупець не здійснює діяльності на вказаному ринку. При цьому частка ПрАТ "Готель "Дніпро" на ринку готельних послуг в межах міста Києва також є незначною; фінансування концентрації відбуватиметься за рахунок кредитних коштів, наданих банківськими установами.

Зазначається, що згідно із статтею 49 Закону "Про банки та банківську діяльність", банк зобов’язаний під час надання кредитів додержуватися основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників і наявність забезпечення кредитів, додержуватися встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Антимонопольний комітет за участю Державної служби фінансового моніторингу та Служби безпеки здійснив перевірку інформації, наданої учасниками концентрації. За результатами розгляду заяви АМКУ не виявив загроз впливу заявленої концентрації на конкуренцію на товарних ринках України та не встановив підстав для її заборони.

"Враховуючи викладене, Антимонопольний комітет України надав дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Смартленд» на придбання акцій приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 липня Фонд держмайна провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд". Згідно з умовами конкурсу, після продажу готель має зберегти слово "Дніпро" в назві і категорію не нижче за "чотири зірки". Також інвестор зобов'язаний зберегти колектив готелю.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що вартість готелю перевершила всі очікування, адже вона в 14 разів вища від початкової ціни.

У серпні до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправним і скасування наказу ФДМ, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу київського готелю "Дніпро".