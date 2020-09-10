Цього року він проходить під гаслом "Дій локально. Думай глобально".

У Києві 10 вересня стартував міський Інвестиційний форум, що цього року проходить під гаслом "Дій локально. Думай глобально".

Форум відкрив мер міста Віталій Кличко, повідомили у пресслужбі КМДА.

"Я радий вітати на Інвестиційному форумі міста Києва наших гостей – шановних послів, представників міжнародних організацій, моїх колег-мерів міст, експертів, представників бізнесу! Цьогорічний форум відбувається під гаслом «Дій локально. Думай глобально». І сьогодні він є платформою, де ми можемо обговорити те, яким має бути економічний та інфраструктурний розвиток столиці і столичного регіону в нових умовах», – сказав Віталій Кличко.

Фото: https://kyivcity.gov.ua

Мер підкреслив, що пандемія коронавірусу стала глобальним викликом для світу. Кличко додав, що навіть в умовах боротьби з пандемією Київ продовжує оновлювати дороги і мости, будувати садочки та школи.

"Пандемія в умовах припинення або обмеження транспортних потоків між країнами продемонструвала важливість розвитку та підтримки локальних виробників. Задля економічної безпеки містам необхідно мати можливість функціонувати автономно – насамперед виробляти товари першої необхідності. Саме тому локалізація економіки столичного регіону має стати одним із пріоритетів у подоланні наслідків пандемії", – зазначив мер Києва.

Віталій Кличко зазначив, що Київ відіграє важливу роль в економічному розвитку України. Столиця забезпечує понад 20% ВВП всієї держави. А частка прямих іноземних інвестицій – понад 50 % від загальнодержавного обсягу.

Фото: https://kyivcity.gov.ua

Також Київ – центр однієї з найбільших агломерацій серед європейських столиць за кількістю населення та територією. До асоціації "Київська агломерація" вже доєднались 19 міських та селищних рад. Тому, підкреслив Віталій Кличко, в умовах глобальної урбанізації розвиток Київської агломерації є необхідним і перспективним.

"Тому наша спільна мета сьогодні – розбудова інфраструктури та об’єднання громад Великого Києва. Створення потужного мегаполісу з комфортними умовами для його мешканців. Умовами для роботи і відпочинку. Умовами для професійного розвитку. І ми зробимо Київ і його агломерацію саме такими! – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Інвестиційний форум міста Києва щорічно проводиться КМДА з 2016 року. Він покликаний надати уяву про економічний та інвестиційний потенціал міста, залучити інвестиції для розвитку міста.